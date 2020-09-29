Кремль назвал эскалацию в Карабахе темой для глубокого анализа в ОДКБ
Обострение в Нагорном Карабахе является темой для глубокого анализа и обсуждения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сегодня, 29 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА Newstes, 27 сентября по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне карабахского конфликта. «С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — отмечалось в сообщении Кремля.
Россия накануне, 28 сентября, призвала всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. «Призываем всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность, в том числе в плане риторики. Сейчас важно быть максимально осторожными, чтобы незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров», — отметил замглавы МИД РФ.
Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.