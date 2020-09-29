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Кремль назвал эскалацию в Карабахе темой для глубокого анализа в ОДКБ

Кремль назвал эскалацию в Карабахе темой для глубокого анализа в ОДКБ

Обострение в Нагорном Карабахе является темой для глубокого анализа и обсуждения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сегодня, 29 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, нынешняя ситуация, нынешние военные действия на линии соприкосновения — это темы для глубокого анализа в недрах организации и, конечно, для возможного обсуждения в организации. В остальном я воздержусь от каких-либо комментариев, исключительно исходя из того, что это крайне чувствительная материя, где всем нужно соблюдать абсолютную аккуратность», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Newstes, 27 сентября по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне карабахского конфликта. «С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — отмечалось в сообщении Кремля.

Россия накануне, 28 сентября, призвала всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. «Призываем всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность, в том числе в плане риторики. Сейчас важно быть максимально осторожными, чтобы незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров», — отметил замглавы МИД РФ.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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