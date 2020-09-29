Кудрявцева оправдалась за унижение Насти Ивлеевой на «ТЭФИ-2019»

Влада Некрасова

В новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» гостьей стала знаменитая ведущая Лера Кудрявцева, которая поделилась с Ксенией многими интересными деталями публичных скандалов, о которых ранее публика не догадывалась. Одной из таких волнующих тем стал ее резкий комментарий на церемонии вручения «ТЭФИ-2019».

Лера, участвовавшая в одной и той же номинации вместе с Настей Ивлеевой, узнав о ее победе, заявила, что выигрыш девушки из «Орла и решки» ничто по сравнению с ее собственными достижениями. Однако, на интервью Собчак ей удалось оправдаться. Как оказалось, Кудрявцева очень даже любит «Настюшку Опасность», но вот с решением академиков ТЭФИ не согласна, так как ее программа «Секрет на миллион» является наиболее рейтинговой и заслуживает победу.

«Это не обида, это несправедливость. ТЭФИ — это должно быть голосование людей за самые рейтинговые ток-шоу на нашем телевидении. Мое ток-шоу уже три года подряд самое рейтинговое по цифрам. Это больше к академикам ТЭФИ, чем к Насте Ивлеевой. Мне она нравится»,

— сделала заключение ведущая.

Кудрявцева ответила и по поводу личного негатива к инстадиве Насте. Она не хотела принижать достижения Ивлеевой, а лишь пыталась подчеркнуть, что благодаря собственным усилиям смогла помочь больным детям, собрав 25 млн рублей, что, разумеется, является огромным трудом.

«Статуэтка – не важна. Важнее, что у нас есть любовь зрителя и то, что мы помогает деткам. А все остальное – ерунда. 25 миллионов мы отдали деткам»,

— пояснила она.Подпишись на нас в Яндекс Новости