Кудрявцева оправдалась за унижение Насти Ивлеевой на «ТЭФИ-2019»
В новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» гостьей стала знаменитая ведущая Лера Кудрявцева, которая поделилась с Ксенией многими интересными деталями публичных скандалов, о которых ранее публика не догадывалась. Одной из таких волнующих тем стал ее резкий комментарий на церемонии вручения «ТЭФИ-2019».
Лера, участвовавшая в одной и той же номинации вместе с Настей Ивлеевой, узнав о ее победе, заявила, что выигрыш девушки из «Орла и решки» ничто по сравнению с ее собственными достижениями. Однако, на интервью Собчак ей удалось оправдаться. Как оказалось, Кудрявцева очень даже любит «Настюшку Опасность», но вот с решением академиков ТЭФИ не согласна, так как ее программа «Секрет на миллион» является наиболее рейтинговой и заслуживает победу.
«Это не обида, это несправедливость. ТЭФИ — это должно быть голосование людей за самые рейтинговые ток-шоу на нашем телевидении. Мое ток-шоу уже три года подряд самое рейтинговое по цифрам. Это больше к академикам ТЭФИ, чем к Насте Ивлеевой. Мне она нравится»,— сделала заключение ведущая.
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Доброе утро, сладкие!🍭 Я как обычно в балдёжном нон-стоп режиме😄 После Решки, сегодня первый раз встала без будильника, но уже скоро буду выезжать на съемки «З.Б.С. Шоу»👍🏽🧨 Но, не это главное, главное что сегодняшним , славным вечерочком, покажут «Танцы» на ТНТ , где я приняла участие хахахаха (какое именно, узнате посмотрев выпуск)🧐🤓в 20:00! Я помню, что раньше, когда жила в Разметелево, мы с мамой и сёстрами не пропускали ни один сезон и ни одну серию! Собирались вместе, заваливались на диван, обязательно были ЧИПСИКИ! и смотрели взахлёб, обсуждая любимых участников😜🤪 Вот, прошло 5 лет, сегодня мамуля и сестренки купят чипсики Лэйс со МНОЙ на упаковке😭 и будут смотреть выпуск, где тоже буду я! 😭 Сколько всего было уже, я со столькими артистами познакомилась, на стольких шоу была..... но именно этот момент трогает меня до слез! Жизнь удивительна❤️😭 @agentmam я тебя люблю! Не пропусти! #ивлеева #танцынатнт
Кудрявцева ответила и по поводу личного негатива к инстадиве Насте. Она не хотела принижать достижения Ивлеевой, а лишь пыталась подчеркнуть, что благодаря собственным усилиям смогла помочь больным детям, собрав 25 млн рублей, что, разумеется, является огромным трудом.
«Статуэтка – не важна. Важнее, что у нас есть любовь зрителя и то, что мы помогает деткам. А все остальное – ерунда. 25 миллионов мы отдали деткам»,— пояснила она.