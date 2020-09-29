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Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей
РИА Новости. Рубль продолжает сдавать позиции к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти.

Согласно данным Московской биржи на 10:14 (мск), курс евро перешел за отметку в 93,07 рубля, обновив максимум января 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, вырос на 66 копеек, до 79,74 рубля.

Нефть марки Brent с поставками в декабре при этом подешевела на 0,84% — до 42,51 доллара за баррель.


Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,55% — до 2943,24 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,32% — до 1163,1 пункта.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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