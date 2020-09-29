Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею

Влада Некрасова

Москва и Сеул обсудят возможный визит президента России Владимира Путина в Южную Корею по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.





"Между двумя государствами налажен регулярный политический диалог, в том числе на высшем уровне", - сказал Лавров в интервью южнокорейскому информагентству Рёнхап, говоря об отношениях Республики Кореи и России.

Он напомнил, что важным событием стал государственный визит в Россию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина 21-23 июня 2018 года.

"К обсуждению вопросов, связанных с возможным визитом президента Владимира Путина в Республику Корея, имеем в виду приступить по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации", - отметил министр.