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Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею

Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
Москва и Сеул обсудят возможный визит президента России Владимира Путина в Южную Корею по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.


"Между двумя государствами налажен регулярный политический диалог, в том числе на высшем уровне", - сказал Лавров в интервью южнокорейскому информагентству Рёнхап, говоря об отношениях Республики Кореи и России.

Он напомнил, что важным событием стал государственный визит в Россию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина 21-23 июня 2018 года.


"К обсуждению вопросов, связанных с возможным визитом президента Владимира Путина в Республику Корея, имеем в виду приступить по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации", - отметил министр.

# Политика
По материалам: ria.ru

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