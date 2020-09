Люди достигли крайнего запада Европы на пять тысяч лет раньше, чем считалось

Вадим Карасев

Каменные орудия, обнаруженные в Португалии, свидетельствуют, что современные люди прибыли на крайний запад Европы на пять тысяч лет раньше, чем считалось. Международный коллектив исследователей во главе с Джонатаном Хоузом из Университета Луисвилля опубликовал описание находок в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Орудия были найдены в пещере Лапа-ду-Пикарейро (Lapa do Picareiro), недалеко от атлантического побережья центральной Португалии. Их возраст составляет 38–41 тысячу лет. Они относятся к ориньякской археологической культуре позднего палеолита, памятники которой встречаются по всей Европе, от низовьев Дона и Крыма до Пиренейского полуострова.

Предшествующие самые старые свидетельства существования современного человека к югу от реки Эбро были получены из Бахондильо (Bajondillo) — пещеры на южном побережье Испании. «Бахондильо представила соблазнительные, но противоречивые доказательства того, что современные люди появились в этом районе раньше, чем мы думали, — говорит Хоуз. — Свидетельства в нашем отчете определенно подтверждают значение Бахондильо для раннего прибытия современных людей. Но до сих пор не ясно, как они сюда попали. Люди, вероятно, мигрировали вдоль рек, текущих с востока на запад, но также не исключается и прибрежный маршрут».

Ученые ведут работу в пещере Лапа-ду-Пикарейро в течение последних 25 лет. Там были найдены многочисленные каменные орудия и кости животных, добытых на охоте. Пещера была заселена не менее пятидесяти тысяч лет, и в ней успели побывать и неандертальцы, и кроманьонцы. Исследователей особенно интересует процесс смены двух видов людей и их возможное взаимодействие друг с другом. Новые датировки показывают, что вариант, в котором современные люди появились в регионе уже после исчезновения неандертальцев, следует отклонить.

Даты были получены методом радиоуглеродного датирования с использованием ускорительной масс-спектрометрии, а материалом послужили кости со следами разделки. Пространственный анализ трехмерных данных с высоким разрешением подтвердил точные стратиграфические отношения между артефактами и образцами радиоуглерода и выявил дискретные слои отложений. Результаты датирования относят появление современного человека в пещере к интервалу между 41 000 и 38 000 лет назад. Неандертальцы в последний раз жили в этом месте между 45 000 и 42 000 лет назад. Но в соседней пещере Оливейра есть свидетельства обитания неандертальцев до 37 000 лет назад. Так что оба вида людей в течение нескольких тысячелетий жили бок о бок.

«Если две группы пересекались в течение некоторого времени в высокогорье Атлантической Португалии, они, возможно, поддерживали контакты между собой и обменивались не только технологиями и инструментами, но и брачными партнерами. Возможно, это может объяснить, почему многие европейцы имеют гены неандертальцев», — считает Нуну Бишу (Nuno Bicho) из Междисциплинарного центра археологии и эволюции человеческого поведения (ICArEHB) в Университете Альгарве.

Тем не менее, несмотря на совпадение дат, похоже, нет никаких доказательств прямого контакта между неандертальцами и современными людьми. Неандертальцы продолжали применять каменные орудия, которые были у них до прихода современных людей, использовать совершенно иную технологию обработки камня. «Различия между коллекциями каменных орудий, использовавшихся в Пикарейро до и после 41 тысячи лет назад, поразительны, — рассказывает специалист по технологии каменных орудий Жуан Кашкалейра (João Cascalheira) из ICArEHB. — На более старых уровнях преобладает кварцит и кварцевое сырье, и они отмечены присутствием индустрии леваллуа, типичной для неандертальцев в Европе. С другой стороны, на ориньякских уровнях преобладает кремень и изготовление микролитов, которые, вероятно, использовались в качестве вставок в стрелы для охоты».