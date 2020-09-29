Лунный день сегодня 29 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Качество жизни в конце сентября заметно изменится. Для многих переход от старой к новой жизни может оказаться непростым, но не стоит этого бояться. Выбрать правильный маршрут на октябрь и продуктивно завершить сентябрь помогут советы астрологов.

Сентябрь подходит к концу, а значит, ветер удачи изменит направление и нам важно поймать его в свои паруса. Качества, которые будут в цене 29 сентября — умение слышать подсказки интуиции и позитивное мышление. Во многих сферах жизни откроются новые двери, могут прийти интересные предложения — в частности те, что обещают успех в деньгах. Самый эффективный способ повысить энергетику — следование новым правилам игры.

Фаза Луны: 12-13 лунные сутки. На сцене растущая Луна в Рыбах, которая покажет нам осеннюю депрессию, уныние и неразрешимые проблемы. Чтобы с грусти не наломать дров, астрологи советуют отключить самобичевание и задуматься над будущим — время подходящее, Сатурн покинет ретро-фазу и откроет двери в новое будущее.

Магнитные бури: с приближением солнечного ветра к земле, общее самочувствие может ухудшиться. Возможны скачки давления и головные боли.

Благоприятные дела 29 сентября:

духовные практики;помощь ближним;встречи и общение с родителями, единомышленниками;оздоровительные и косметические процедуры;ответственность за слова и поступки;следование собственным принципам;сознательный подход к действиям и решениям.

Опасности и риски 29 сентября:

Домашние дела при Луне в Рыбах

невнимательность к партнеру, близким людям;вызывающие замечания;передача денег в долг, кредитование;завышенные требования к себе и окружающим;отсрочка важных дел;скоропалительные выводы.

Рыбы — Знак семейный, влияние которого располагает к созданию уюта и комфорта. Но сегодня полезно навести порядок не только в стенах дома, но и внутри себя. Команда сайта dailyhoro.ru еще раз напоминает о пользе медитативных практик, дыхательных упражнений и позитивных установок.

Внешний вид по лунному календарю

Луна в Рыбах обещает сплошную романтику и мечтательность, а значит, есть смысл пересмотреть гардероб и отобрать наряды для свиданий и общения. Астрологи советуют обратить внимание на смелые модели — кожаные вещи, облегающие платья, приталенные рубашки. Цвет, который направит энергетику в нужное русло — лиловый, синий, зеленый. Используйте их в аксессуарах и одежде, но не переборщите, чтобы не подавить себя, случайно обострив меланхолию.

Деньги и работа во вторник

Астрологи рекомендуют сегодня реально оценивать свои возможности и перспективы, не зарываясь повышенными обязанностями и слишком сложными задачами. Важно воздержаться от споров с начальством и коллегами, выдерживая доброжелательные отношения со всеми. Если будете придерживаться этих строгих инструкций, вы избавите себя от многих досадных ошибок и проблем. С деньгами дело обстоит примерно также: нежелательно заключать сомнительные сделки, брать новые кредиты, проявлять легкомыслие. Не стоит рассчитывать на удачу, полагайтесь только на себя и внимательно проверяйте цифры.

Любовь и отношения сегодня

Сердца семейных и влюбленных людей переполнятся романтическими чувствами. Есть шанс вернуть страсть в отношения. С другой стороны, эмоции будут накалены до передела, что может найти выход в ссорах, конфликтах, ревности, претензиях. Чтобы не поссориться и не начать выяснение отношений, следует быть осторожнее с негативными мыслями. Постарайтесь не обижаться и не делать поспешных выводов. Лучше поинтересуйтесь у любимого человека, все ли у него хорошо, не беспокоит ли что-то. Если каждый проявит заботу к чувствам другого, многое прояснится и встанет на свои места.

Настроение и здоровье 29 сентября

В плане здоровья все в штатном порядке: регулярное и витаминное питание, умеренные физические нагрузки, обязательные водных процедуры. Если какого-то пункта в привычном распорядке дня нет, астрологи советуют его включить. Чтобы ни происходило сегодня, важно воспринимать это спокойно, напоминая себе, что все закономерно, что на все есть своя причина. То, что сегодня выводит вас из себя, позже может обернуться во благо, поэтому сохраняйте душевное равновесие всеми доступными способами.