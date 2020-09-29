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Максим Галкин станцевал танго с дочерью Лизой и устроил беседу на французском: видео

Максим Галкин станцевал танго с дочерью Лизой и устроил беседу на французском: видео

Семилетние дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза и Гарри давно завоевали любовь публики — поклонников у сына и дочери звездной пары едва ли не больше, чем у них самих. Шоумен и певица стараются вложить в своих детей по максимуму и всячески способствуют их всестороннему развитию. Причем если некоторые дисциплины Лиза и Гарри осваивают с репетиторами, то другим их учат родители. Так, сегодня 44-летний шоумен показал, как они с дочерью танцуют танго.

Лиза выступила прилежной ученицей и продемонстрировала не только свои хореографические, но и сценические навыки, а этого у нее не занимать.

"Танцы со звездами" отдыхают и нервно топают ножками! Лизочек — талантище! Лизочке повезло с папой,

— прокомментировали ролик подписчики Галкина.

Но танцы — это далеко не единственное умение Лизы, которым она может похвастаться. Вчера Галкин опубликовал видеоролик, в котором он ведет разговор с дочерью на французском языке. Сам Максим — лингвист по образованию и делится знаниями и со своими детьми.

В свои семь лет Лиза Галкина уже отлично освоила французский. Она не просто односложно отвечает отцу на его вопросы, а ведет полноценную беседу с ним. Кроме того, дочь 71-летней Примадонны, похоже, разбирается и в географии и увлекается живописью: обо всем этом она тоже рассказывает в ролике.

Как рассказал своим фолловерам Максим Галкин, знанием французского Лиза обязана не только ему: с девочкой занимается носитель языка. При этом, к примеру, английский язык она со своим братом Гарри до школы не изучала, но теперь, став первоклассниками, они будут осваивать и его тоже.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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