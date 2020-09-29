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«Меджлис» и «Свобода» обвиняют Россию в войне против Азербайджана

«Меджлис» и «Свобода» обвиняют Россию в войне против Азербайджана

Конфликт в Нагорном Карабахе «руками Армении развязала Россия», заявил лидер Сумской областной организации неонацистской партии «Свобода» Игорь Мирошниченко.

«Россия воюет против Азербайджана, поддерживает Армению. Армения давно превратилась в ручного песика Путина. Поэтому позиция Азербайджана Украине должна быть близка», — пишет Мирошниченко в своем Facebook.

Обвиняет Россию в «агрессии против Азербайджана» нардеп от «Европейской солидарности» Рефат Чубаров, лидер запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа».

«Не исключено, что из временно оккупированного Крыма для участия в боевых действиях против Азербайджана вылетят боевики „крымской самообороны“, во главе с Арменом Мартояном, в отношение которого в Украины возбуждены уголовные дела — в связи с учиненными Мартояном пытками и избиениями украинских патриотов в феврале- марте 2014 года. Армен Мартоян может быть причастен к пыткам и убийству крымского татарина Решата Аметова, которому позже было присвоено посмертно звание Герой Украины», — пишет Чубаров в Facebook.

ИА Newstes напоминает, что 39-летний сторонник Евромайдана из Симферополя Решат Аметов был найден убитым 15 марта 2014 года возле села Земляничное в Белогорском районе Республики Крым. Голова Аметова была завязана скотчем, рядом с телом лежали наручники. Находящаяся в Киеве «прокуратура Автономной республики Крым» обвинила в убийстве Аметова отставного полковника российских ВДВ Армена Мартояна, жителя Крыма. В Киеве Мартояну инкриминировали также то, что он в марте 2014 года вместе с крымской самообороной задержал в аэропорту Симферополя лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко и нынешнего нардепа Алексея Гончаренко. К Гончаренко, который вел себя по-хамски, Мартоян был вынужден применить физическую силу — что отдельно вменяется Мартояну в вину. Армен Мартоян разыскивается спецслужбами Украины как бывший командир ополчения в ДНР-ЛНР.

В начале 1990-х годов Мартоян как российский военнослужащий был миротворцем в Нагорном Карабахе.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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