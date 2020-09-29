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МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании»

МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании»

Московский государственный психолого-педагогический университет с 19 по 21 ноября 2020 года проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании» (DHTE 2020), сообщает пресс-служба вуза.

Конференция пройдет в онлайн-формате.

В ней примут участие преподаватели школ, вузов, организаций дополнительного профессионального образования, разработчики электронных курсов, исследователи и специалисты в сфере общего, профессионального и электронного образования и цифровой дидактики; руководители, педагоги, методисты организаций всех уровней образования; разработчики цифровых образовательных продуктов, инструментов и сервисов; представители коммерческих фирм, заинтересованных в продвижении цифровых программных продуктов для сферы образования.

Целями конференции являются определение перспективных направлений междисциплинарного анализа возможностей, инструментов, моделей гуманитарного образования в цифровой среде и интеллектуальных технологий, анализ психолого-педагогических аспектов онлайн-обучения, представление результатов эмпирических исследований и данных опросов студентов и преподавателей – участников образовательного процесса, выявление возможностей и перспектив развития информационно-образовательной среды инклюзивного университета и школы для обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также выделение рисков интернета как поля общения и взаимодействия подростков и молодежи, определение направлений и методов профилактики.

В рамках работы конференции состоятся мастер-классы и дебаты по актуальным темам, связанным с цифровизацией образования. Лучшие доклады на конференции будут рекомендованы к публикации в ведущих российских научных журналах.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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