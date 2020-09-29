Михаил Дегтярев поручил пересчитать хабаровских медведей

Вадим Карасев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился осуществить пересчет региональной популяции белогрудых медведей. Глава региона указал, что людей волнует сохранение природы, а с момента последнего мониторинга уже прошло несколько лет.

"Нам нужно провести повторное исследование популяции белогрудых медведей, кабарги и еще целого ряда видов. Последний раз мониторинг проводился в 2017 году. Людей это очень волнует и меня тоже, поскольку мы подписываем постановление правительства на квоты для отстрела, основываясь на научном исследовании. Давайте пересчитаем еще раз", – цитирует его КП.

Такое решение последовало после доклада и.о. краевого министра природных ресурсов Андрея Ковальчука. Он дал оценку реализации целого ряда экологических вопросов.

Концепция сформирована в разрезе основных направлений охраны окружающей среды: вода, воздух, отходы, биологическое разнообразие, экологическая культура. Ее реализация основана на профильных национальных и региональных проектах и позволит повысить долю твердых коммунальных отходов, направленных на переработку, снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников.