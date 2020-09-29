Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Михаил Дегтярев поручил пересчитать хабаровских медведей

Михаил Дегтярев поручил пересчитать хабаровских медведей

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился осуществить пересчет региональной популяции белогрудых медведей. Глава региона указал, что людей волнует сохранение природы, а с момента последнего мониторинга уже прошло несколько лет.

"Нам нужно провести повторное исследование популяции белогрудых медведей, кабарги и еще целого ряда видов. Последний раз мониторинг проводился в 2017 году. Людей это очень волнует и меня тоже, поскольку мы подписываем постановление правительства на квоты для отстрела, основываясь на научном исследовании. Давайте пересчитаем еще раз", – цитирует его КП.

Такое решение последовало после доклада и.о. краевого министра природных ресурсов Андрея Ковальчука. Он дал оценку реализации целого ряда экологических вопросов.

Концепция сформирована в разрезе основных направлений охраны окружающей среды: вода, воздух, отходы, биологическое разнообразие, экологическая культура. Ее реализация основана на профильных национальных и региональных проектах и позволит повысить долю твердых коммунальных отходов, направленных на переработку, снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников.
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на ММКФ
Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на
В честь исполнителя главной роли в сериале «Доктор Кто» назвали трилобита
В честь исполнителя главной роли в сериале «Доктор Кто» назвали
Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total
Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total
Просроченные долги россиян превысили триллион рублей
Просроченные долги россиян превысили триллион рублей
Михаил Дегтярев поручил пересчитать хабаровских медведей
Михаил Дегтярев поручил пересчитать хабаровских медведей
Зефир на костре и активные игры: Кейт Миддлтон навестила группу юных скаутов в Лондоне
Зефир на костре и активные игры: Кейт Миддлтон навестила группу юных
Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн человек
Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих команд по развитию среднего профобразования
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании»
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая
В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать человека»
В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать
О чем на самом деле говорили Тэхён и Чонгук ночью в 6 эпизоде «In The SOOP»?
О чем на самом деле говорили Тэхён и Чонгук ночью в 6 эпизоде «In The

Топ на сегодня

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную операцию
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана

Еще по теме

ФСБ защитит российских медведей
В Гонконге умерла самая старая в мире панда
ФСБ оценила бурых медведей для контрабандистов
Дегтярев поручил закупить для детсадов и школ региона обеззараживающие устройства