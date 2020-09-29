Минздрав Украины обратится в полицию и Укртрансбезопасность по поводу пассажирских перевозок

Влада Некрасова

Минздрав Украины обратится в Нацполицию и Укртрансбезопасность по поводу случаев перевозок пассажиров в общественном транспорте в количестве, которое превышает число мест для сидения. Об этом на брифинге 28 сентября сказал министр здравоохранения Максим Степанов.У министра спросили, менялись ли правила пассажирских перевозок, так как в коммунальный транспорт Кривого Рога на прошлой неделе начали брать пассажиров не только на места для сидения."Что касается транспорта, то с точки зрения распространения коронавирусной болезни проезд в городском транспорте и вообще в транспорте – это один из самых больших рисков. Потому что в закрытом пространстве находится большое количество людей. Исходя из этого было разработано правило: количество людей в общественном транспорте не должно превышать число мест для сидения", – сказал министр.По его словам, это правило действует на территории всей страны и его не меняли. Соответствующие решения местных властей Степанов назвал безответственностью."Конечно, мы сообщим соответсвующим органам контроля – Нацполиции и Укртрансбезопасности, которые контролируют вопрос безопасности на транспорте", – заявил Степанов.