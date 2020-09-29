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На горячую линию по вопросам обеспечения школьников горячим питанием поступило 1,5 тысячи обращений – Дмитрий Глушко

На горячую линию по вопросам обеспечения школьников горячим питанием поступило 1,5 тысячи обращений – Дмитрий Глушко

На горячую линию по вопросам обеспечения учеников начальной школы горячим питанием поступило 1,5 тысячи обращений, сообщил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко в интервью ТАСС.

«Большая часть, а это более трети всех обращений, говорит о том, что обратившиеся полностью удовлетворены организацией горячего питания. Очень незначительное количество обращений – о том, что питание не организовано. И по каждому случаю местные органы власти разбираются», – сказал Дмитрий Глушко.

Первый замминистра уточнил, что в настоящее время обработано порядка 90% жалоб.

«Еще раз повторю, что любой родитель может подать свое обращение на «Госуслугах», на горячую линию. Для нас важно, чтобы такие обращения поступали, мы их анализируем, обрабатываем, а каждый заявитель получает ответ. Тем самым мы имеем возможность отслеживать ситуацию, видеть динамику позитивных и негативных обращений», – отметил Дмитрий Глушко.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах также будет создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажена система снабжения.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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