На маршруте Москва-Анталья заявлен самый большой объем перевозки в мире

Анастасия Иванова

Сразу два авиамаршрута из Москвы в Турцию вошли в ТОП-5 самых загруженных международных линий в середине сентября 2020 года. Если год назад больше всего кресел в неделю стояло на рейсах между Гонконгом и Тайбэем, то в этом году лидером по объему провозных мощностей является пара Москва-Анталья.

КОЛИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ УМЕНЬШАЕТСЯ

Компания Cirium, специализирующаяся на анализе данных о путешествиях, рассказала, как развивается ситуация на международных и внутренних авиалиниях в сентябре. По данным аналитиков, если количество рейсов на внутренних рынках стран демонстрирует предварительные признаки улучшения, то международные перевозки остаются под серьезным давлением. При этом нет никаких признаков ослабления возобновившейся тенденции к снижению объема трансграничных перевозок, установившейся с конца августа.

Так, с 31 августа по 23 сентября, количество ежедневных международных рейсов снизилось более чем на 1000 и достигло 8400. Относительно того же периода 2019 года в мире выполняется лишь 25% международных рейсов.

С другой стороны, количество внутренних рейсов по всему миру, которое составляло 33 500 на 12 сентября, продолжало расти. Так, на 23 сентября их было уже порядка 35 000. При этом количество внутренних рейсов в Европе из-за новых вспышек коронавируса сократилось почти на 5%.

По данным Cirium, сейчас на земле остается каждый третий лайнер из 26 200 зарегистрированных в мире пассажирских воздушных судов.

НА ЛИНИИ МОСКВА-АНТАЛЬЯ ЗАЯВЛЕНО БОЛЬШЕ ВСЕГО КРЕСЕЛ В МИРЕ

На 38-й неделе 2020 года (с 14 по 20 сентября) самой большой международной линией по количеству пассажирских мест в двух направлениях стал маршрут Москва-Анталья. По данным Cirium, на этом направлении стоит почти 80 тыс. кресел в неделю, в то время как год назад объемы не достигали 60 тыс. кресел.

Объемы перевозки на маршруте Москва-Анталья в два раза превышают еженедельное количество кресел на линии между португальским курортом Фара и Лондоном (2 место мирового рейтинга, около 34 тыс. кресел) и на маршруте Стамбул-Лондон (3 место, 32 тыс. кресел). Также в ТОП-5 самых больших по объему перевозки вошел маршрут Москва-Стамбул (4 место, порядка 30 тыс. кресел в неделю) и маршрут Лондон-Милан (около 29 тыс. кресел).

По количеству объемов перевозки лидирует Лондон. Сразу 11 маршрутов, связывающих британскую столицу с зарубежными городами, входят в ТОП-20 самых больших авиалиний сентября 2020 года.

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗКА МЕЖДУ ГОРОДАМИ АЗИИ УПАЛИ В РАЗЫ

ТОП-5 середины сентября-2020 значительно отличается от ТОП-5 сентября-2109. Так, на 38 неделе сентября 2019 года лидером международных авиаперевозок была пара Гонконг-Тайбэй, где еженедельно стояло почти 140 тыс. кресел. Сейчас на этом маршруте доступно лишь 30 тыс. кресел.

Если год назад на линии Сеул-Токио (2 место) было зафиксировано 116 тыс. кресел, то в сентябре этого года лишь около 8 тыс. кресел в неделю. Как отмечают в Cirium, некоторые маршруты из ТОП-20 прошлого года, такие как Бангкок-Сингапур, Джакарта-Куала-Лумпур, Бангкок-Куала-Лумпур и Осака-Сеул, в сентябре 2020 года снизились до рекордных минимальных значений. Например, провозная емкость на линии Осака-Сеул упала в 34 раза до 2 тыс. мест в неделю.

НА КАКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МАРШРУТАХ БЫЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО РЕЙСОВ В СЕНТЯБРЕ-2020Анталья-МоскваФаро-ЛондонСтамбул-ЛондонСтамбул-МоскваЛондон-МиланДоха -ЛондонАфины-ЛондонДублин-ЛондонЛиссабон-ЛондонГонконг-ТайбэйЧикаго-ТокиоДубай-ЛондонЛондон-МалагаЛиссабон-ПарижАмстердам-ЛондонБангкок-ГонконгЛондон-Нью-ЙоркАнталия в КиевПариж-ПортуШанхай-Тайбэй