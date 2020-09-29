На российском рынке появятся экскурсионные туры в Месопотамию

Алексей Вольцев

Турецкая Месопотамия поборется с Каппадокией за внимание российских туристов. В ноябре в этот интересный регион на Юго-Востоке Турции стартуют пакетные экскурсионные туры из России. Предложения на первом этапе появятся у 3 туроператоров, включая крупного игрока рынка – Space Travel.

МЕСОПОТАМИЯ – ГДЕ ЭТО?

Сейчас Месопотамия (или Юго-Восточная Анатолия), регион в районе двух великих рек – Тигра и Евфрата, около которых зародилась человеческая цивилизация, не слишком избалована вниманием иностранных туристов – и это придает особую привлекательность турам в эту часть Турции.

Айдын Аслан, директор департамента культуры и туризма провинции Шанлыурфа, лично провел для российских журналистов экскурсию в Гёбекли-тепе

Как рассказал «Вестнику АТОР» Айдын Аслан, директор департамента культуры и туризма провинции Шанлыурфа, до пандемии город Шанлыурфа и его окрестности посещали около 1,25 млн туристов в год, 95% из которых были гражданами Турции. Абсолютное большинство иностранцев посещают турецкую Месопотамию в рамках комбинированных поездок по нескольким городам этого региона, и Шанлыурфа обязательно входит в их маршрут.

По словам г-на Аслана, количество иностранных туристов, посетивших в 2019 году Шанлыурфу превысило 62,5 тыс. человек, половина из которых прибыла в составе организованных групп.

В городах Юго-Восточной Анатолии есть хороший выбор объектов размещения для всех категорий туристов, включая отели 5* и бутик-отели. Так, например, в Шанлыурфе работает около 80 отелей, из них 3 отеля– 5*, в Мардине – около 100 объектов размещения, 1 отель 5*.

Так выглядит один из бутик-отелей 4* в Шанлыурфе

В ТОП-5 рынков для региона Месопотамии до пандемии входили Германия (большинство туристов), Великобритания, Франция, США и Ирак (в регионе есть паломнические объекты). Также в 2019 году начался и рост количества туристов из Японии и Китая, но он был остановлен начавшейся пандемией COVID-19.

Количество россиян в регионе было крайне незначительным – в основном это были единичные самостоятельные автотуристы и профессиональные путешественники (хотя до 2014 года некоторые нишевые туроператоры РФ и предлагали сюда туры в мини-группах). Сейчас местные туристические администрации городов Месопотамии с нетерпением ждут старта организованных туров из РФ.

«Россия имеет хорошие шансы войти в пятерку ведущих туристических рынков для региона Месопотамии. Мы ждем любознательных и активных туристов из России, интересующихся историей, этнографией, и, конечно, гастрономией. В Месопотамии российский турист, познания которого о Турции, как правило, ограничены отельным отдыхом в Анталье, как нигде может прочувствовать и понять историю, культуру, гастрономию и быт настоящей, «глубинной» Турции, во многом сохранившей тысячелетние традиции», – говорит Айдын Аслан.

Старый базар в Шанлыурфе.

По его мнению, Месопотамия, при условии начала организованного туризма в регион из России, вполне может составить конкуренцию такому популярному у россиян экскурсионному региону Турции, как Каппадокия. Тем более, что в конце сентября в Гёбекли-тепе около Шанлыурфы стартовали и любимые туристами прогулки на воздушных шарах над живописными долинами около Евфрата.

Чи-кёфте - острая закуска из сырого мясного фарша с нутом и перцем "исот"

В основном и местные, и иностранные туристы едут сюда за оригинальной гастрономией (в регионе около 150 географически защищенных наименований продуктов и блюд, а Газиантеп считается кулинарной столицей Турции).

Гёбекли-тепе. Храм - нулевая точка отсчета в истории всех человеческих религий.

Европейские туристы едут сюда за историей и древней мистикой (именно здесь, около Шанлыурфы, расположен «конкурент Стоунхенджа» – самый древний мегалитический храм в мире – Гёбекли-тепе, датирующийся 10-м тысячелетием до н.э.).

Закат в Мардине. На горизонте - бесконечные долины Месопотамии в дымке

И, конечно, за неповторимым очарованием, атмосферой и бытом местных средневековых городков, среди которых особо выделяются Мардин и Мидьят.

КАКУЮ ПРОГРАММУ ПРЕДЛОЖАТ ТУРОПЕРАТОРЫ В МЕСОПОТАМИИ

Как сообщил «Вестнику АТОР» Сунай Сертел, топ-менеджер принимающей компании IstanTour в Турции, на текущий момент три российских туроператора высказали предварительное согласие включить в свой ассортимент туры в турецкую Месопотамию – это компания Space Travel, а также One Touch & Travel и «Премьера».

Туристам, по предварительной информации, будет предложена программа, предполагающая 6 дней / 5 ночей пребывания в Стамбуле и Месопотамии, включающая внутренних авиаперелета: Стамбул – Газиантеп и Диярбакыр – Стамбул. Маршрут выглядит так: Стамбул – Газиантеп – Халфети – Шанлыурфа – Харран – Мардин – Мидьят – Диярбакыр – Стамбул.

Минарет возвышается над затонувшим городом Халфети

В программе туров – обзорная экскурсия по Стамбулу с прогулкой по Босфору, в Газиантепе – посещение 450-летнего базара, фабрики пахлавы и музея античных мозаик «Зеугма», прогулка на катере по реке Евфрат к затонувшему городу Халфети.

Человек из Урфы - древний идол с обсидиановыми глазами в музее Шанлыурфы

В Шанлыурфе туристы увидят рыбное озеро Авраама, древние саманные дома жителей долины Харрана, самый большой музей в Турции и посетят место раскопок древнейшего храма на Земле – Гёбекли-тепе.

Подземелья византийской крепости Дара

Туристы увидят уникальный город Мардин с его средневековой архитектурой и встретят закат над долинами Месопотамии, посетят скальные гробницы и подземелья византийской крепости Дара, а также ассирийский христианский монастырь Мор Габриэль. В Мидьяте предполагается обзорная экскурсия и знакомство с уникальной техникой серебряной филиграни – телкари.

Архитектура ассирийцев Мидьята

Стоимость пакетных туров по данной программе у российских туроператоров будет объявлена позднее. Первые заезды намечены на ноябрь 2020 года, программы продлятся до марта 2021 года. Рекламный тур для турагентов в Месопотамию намечен на конец октября.

ЗАЧЕМ И ЗА ЧЕМ ЕХАТЬ В МЕСОПОТАМИЮ – РАССКАЖЕТ «ВЕСТНИК АТОР»

В конце сентября 2020 года в турецкую Месопотамию по приглашению GAP(проект по развитию Юго-Восточной Анатолии), департаментов культуры и туризма городов Шанлыурфа и Мардин, а также компании IstanTour в рамках пресс-тура приехала группа российских журналистов из ведущих отраслевых, федеральных и лайфстайл-изданий. В ее составе были главные редактора и специальные корреспонденты изданий «Известия», «Вокруг Света», РИА Новости, «Интерфакс Туризм», «Аргументы и Факты», «Вестник АТОР», Profi.Travel, Tourister.ru.

Группа журналистов из России увидела и древние жилища Харрана из самана - кирпича-сырца

Представители российской прессы побывали в городах Шанлыурфа, Харран, Газиантеп, Мардин, Халфети, Мидьят, Диярбакыр. Они осмотрели расположенные в них и рядом с ними объекты туристического показа, убедились в безопасности пребывания туристов в регионе и полноте предпринимаемых мер по предотвращению распространения COVID-19.

Подробный обзор достопримечательностей региона с фотографиями и видео появится на ленте «Вестника АТОР» в ближайшее время.