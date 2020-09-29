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Нарышкин возмутился привлечением США экстремистов в Белоруссию

Нарышкин возмутился привлечением США экстремистов в Белоруссию
США ведут работу по включению экстремистских элементов в ситуацию в Белоруссии, утверждает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, США используют "самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии", а при работе с белорусской оппозицией американцы пытаются повысить активность радикальных националистов.

"Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов", – приводит РИА Новости слова Нарышкина.


СВР указал, что подготовка этих "элементов" происходит "в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских НПО".

По его словам, США также "бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства". Американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях, пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан, указал он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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