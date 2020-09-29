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«Неделя с Xbox Series X». Вышли первые обзоры консоли нового поколения от Microsoft

«Неделя с Xbox Series X». Вышли первые обзоры консоли нового поколения от Microsoft
Профильные издания выпустили обзоры консоли Xbox Series X. Журналистам не выдали новых игр, зато позволили оценить плюсы обратной совместимости. Ожидаемо тайтлы с Xbox One показали себя гораздо лучше в плане производительности.

Представители прессы отмечают, что самые серьёзные изменения видны в скорости загрузки игр. Показатели разнятся от тайтла к тайтлу, но в целом все они стали запускаться заметно быстрее. К примеру, если Destiny 2 ранее загружалась почти две минуты, то теперь это время уменьшилось до 43 секунд, а планеты обрабатываются не минуту, а 30 секунд.
Кроме того, улучшилась производительность — даже без специальных патчей от разработчиков. Всё та же Destiny 2 на Xbox Series X обходится без падений кадровой частоты, которые регулярно возникают на Xbox One. Хардкорная Sekiro: Shadows Die Twice и вовсе работает в 60 fps, когда на Xbox One выдаёт в среднем 37 кадров в секунду. Понравилась рецензентам и функция Quick Resume, которая позволяет мгновенно переключаться между уже запущенными играми. Чем-то напоминает функцию Alt+Tab в Windows. Также журналисты отмечают, что консоль работает очень тихо.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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