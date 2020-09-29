«Неделя с Xbox Series X». Вышли первые обзоры консоли нового поколения от Microsoft
Сегодня, 19:50 Анастасия Иванова
Профильные издания выпустили обзоры консоли Xbox Series X. Журналистам не выдали новых игр, зато позволили оценить плюсы обратной совместимости. Ожидаемо тайтлы с Xbox One показали себя гораздо лучше в плане производительности.
Представители прессы отмечают, что самые серьёзные изменения видны в скорости загрузки игр. Показатели разнятся от тайтла к тайтлу, но в целом все они стали запускаться заметно быстрее. К примеру, если Destiny 2 ранее загружалась почти две минуты, то теперь это время уменьшилось до 43 секунд, а планеты обрабатываются не минуту, а 30 секунд.
Кроме того, улучшилась производительность — даже без специальных патчей от разработчиков. Всё та же Destiny 2 на Xbox Series X обходится без падений кадровой частоты, которые регулярно возникают на Xbox One. Хардкорная Sekiro: Shadows Die Twice и вовсе работает в 60 fps, когда на Xbox One выдаёт в среднем 37 кадров в секунду. Понравилась рецензентам и функция Quick Resume, которая позволяет мгновенно переключаться между уже запущенными играми. Чем-то напоминает функцию Alt+Tab в Windows. Также журналисты отмечают, что консоль работает очень тихо.
По материалам: gogetnews.info