Немедленно прекратить огонь: Меркель призвала Баку и Ереван образумиться
Сегодня, 11:50 Лидия Мартынова
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня и возвращению за стол переговоров, сообщило РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ.
Отмечается, что накануне она провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а во вторник – с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"В ходе переговоров обсуждалась эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. В лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум. Соседние страны должны способствовать мирному урегулированию", – подчеркивается в сообщении.
По материалам: ria.ru