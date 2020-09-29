Немедленно прекратить огонь: Меркель призвала Баку и Ереван образумиться

Лидия Мартынова

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня и возвращению за стол переговоров, сообщило РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ.

Отмечается, что накануне она провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а во вторник – с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В ходе переговоров обсуждалась эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. В лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум. Соседние страны должны способствовать мирному урегулированию", – подчеркивается в сообщении.