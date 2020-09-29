Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена театральному искусству

Алексей Вольцев

28 сентября в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» стартует тематическая неделя «Искусство театра», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России.

В рамках новой тематической недели школьники встретятся с режиссерами и артистами, узнают о секретах актёрского мастерства, сценической речи, пластики и смогут принять участие в тематических акциях и челленджах.

Кроме того, продолжатся полуфиналы конкурса в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах, торжественное открытие которых состоялось 27 сентября.

28 сентября неделю откроет онлайн-лекторий с театральным режиссёром, продюсером, художественным руководителем Арт-платформы Московского продюсерского центра и театра «Театр-студия «15» Дмитрием Бикбаевым, он расскажет о мюзикле «Большая перемена. Будущее зависит от тебя», артистами которого станут участники конкурса «Большая перемена». Премьера мюзикла состоится в рамках финала конкурса в начале ноября 2020 года.

29 сентября состоится закрытие первой смены полуфиналов «Большой перемены» в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах (Хабаровском крае, Новосибирской и Тюменской областях).

30 сентября онлайн-лекторий, посвящённый искусству хореографии, проведёт хореограф, телеведущий, режиссер театра, кино и телевидения, киноактёр Егор Дружинин.

2 октября торжественное открытие второй смены полуфиналов конкурса пройдёт в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Также 2 октября актриса театра и кино, певица Валерия Ланская проведёт онлайн-лекторий на тему «Может ли артист быть универсальным?».

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (учеников 8–10-х классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 10-классников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов – к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8–9-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в МДЦ «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.