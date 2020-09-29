Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон

Лидия Мартынова

Канадка, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту США Дональду Трампу и заявившая о своей невиновности, останется под стражей до тех пор, пока ее не экстрадируют в Вашингтон (округ Колумбия), где она предстанет перед судом, передает канадский телеканал CBC.

По его данным, в понедельник 53-летняя Паскаль Ферье, которой предъявлено обвинение в угрозе президенту, предстала перед судом в Буффало (штат Нью-Йорк). Судья заявил, как отмечает телеканал, что есть "ясные и убедительные материалы", позволяющие предположить, что Ферье представляет опасность для американского лидера и других лиц.

Защита указала на принцип презумпции невиновности, а также подчеркнула, что члены семьи Ферье готовы обеспечить соблюдение установленных условий. Тем не менее, судья Шредер постановил поместить Ферье под стражу с целью ее дальнейшей экстрадиции в Вашингтон (округ Колумбия).

Канады Паскаль Ферье, была арестована в воскресенье при попытке въезда в США. О перехвате письма, направленного в Белый дом, сообщило в субботу вашингтонское подразделение ФБР. Во время задержания у нее нашли пистолет и нож.