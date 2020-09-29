Открылся онлайн-фестиваль корейской культуры

Влада Некрасова

. В Сети стартовал онлайн-фестиваль "K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи", посвященный туризму и культуре Кореи, сообщили организаторы проекта.

"Надеюсь, что через фестиваль K-FEST 2020 вы ближе познакомитесь с корейской культурой, приятно проведете время и примете активное участие в конкурсах", — отметил Ли Сок Пэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в России.

Каждую неделю на сайте K-FEST 2020 будет выступать в прямом эфире один из специальных спикеров: о феномене фильма "Паразиты" расскажет кинообозреватель Антон Долин, телеведущая Марика приготовит корейское блюдо, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая осветит область спорта, трэвел-блогер Сергей Доля поделится личными впечатлениями от Сеула, эксперт по макияжу Юрий Столяров расскажет о бьюти-сфере, ведущий MTV Юрий Пак научит слушать K-POP, а Государственный музей Востока проведет онлайн-экскурсию по постоянной корейской экспозиции, где собраны свыше 150 произведений изобразительного искусства и художественных ремесел.

K-FEST 2020 проводится в честь 30-го юбилея дипломатических отношений Республики Корея и России. Взаимный турпоток двух стран стремится к миллиону человек: в 2019 году Корею посетило свыше 340 тысяч россиян, а число корейских туристов в России достигло отметки в 450 тысяч.

На сайте восемь разделов: 30 лет дружбы c Россией, туризм, кухня, выставки и спектакли, язык, красота, музыка K-Pop, спорт и кино, каждый из них предлагает посетителям свои тематические задания.

"Такие мероприятия, как фестиваль "K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи", безусловно, являются эффективным и занимательным инструментом для погружения граждан в богатую культуру двух народов", — уверена руководитель Ростуризма Догузова Зарина Валерьевна.

Фестиваль продлится до конца ноября.