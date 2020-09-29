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Падение мировых цен на нефть ускорилось

Падение мировых цен на нефть ускорилось

Падение мировых цен на нефть ускорилось на фоне опасений вокруг спроса на сырье в период пандемии. Об этом во вторник вечером свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в моменте упала на 4,5% — до 40,94 доллара за баррель; ноябрьских фьючерсов — на 4,53%, опустившись до 40,51 доллара.

Тем временем цена ноябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 5,12% — до 38,52 доллара за бочку.

Трейдеры опасаются, что начало второй волны распространения COVID-19 может оказать давление на мировую экономику, в том числе спрос на сырье. Многие страны регистрируют рост числа инфицированных и ужесточают карантин. Кроме того, давление оказывают новости о возобновлении добычи нефти в Ливии. 

Участники торгов также ожидают данных Американского института нефти и Министерства энергетики США по запасам сырья в стране на прошлой неделе. Помимо прочего, влияние на котировки оказали данные ЦДУ ТЭК о росте добычи нефти и конденсата в России в сентябре на 0,6% — до 9,93 миллиона баррелей в день. 

Ранее министр энергетики Александр Новак выразил мнение, что стоимость нефти сейчас не может стать отрицательной, как это было в апреле с американской маркой WTI, из-за сделки ОПЕК+ и сокращения добычи остальных государств.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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