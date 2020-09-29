Падение рубля, скандал с налогами Трампа, конфликт в Карабахе: о чем пишут в Телеграме 28 сентября

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор публикаций популярных телеграм-каналов о событиях 28 сентября.

Канал "Как жить и кто убил Кеннеди" пишет о расследовании газеты The New York Times, проанализировавшей налоговые декларации американского президента Дональда Трампа за 20 лет (без 2918 и 2019 гг.). Как выяснилось, по итогам 10 из последних 15 лет Трамп не платил федеральный налог, а в 2016 и 2017 гг. заплатил по $750. Кроме того, президент получил налоговый возврат в размере $72,9 млн, задекларировав убытки. Представители Трампа отвергают эту информацию и настаивают на том, что за последние десятилетия американский лидер заплатил в федеральную казну Штатов "десятки миллионов личных налогов".

Американист Малек Дудаков пишет на ту же тему и отмечает тот факт, что журналисты NYT не смогли найти российского следа в финансах Трампа. И теперь в прессе стали появляться сообщения с выдержками донесений агентов ФБР, в которых они признают: заявления американского президента о том, что дело о вмешательстве России в выборы 2016 года было масштабнейшим злоупотреблением властью со времен Уотергейта, оказались правдой. В свете этого вряд ли кто-то станет верить новым сообщениям ЦРУ о вероятном вмешательстве России в грядущие выборы, отмечает Дудаков.

Дмитрий Медведев высказался по поводу обострения конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Замглавы Совбеза РФ выразил уверенность, что проблему следует решать дипломатическими методами, иначе региону угрожает катастрофа. Его цитирует канал "Без комментариев".

Проблему Нагорного Карабаха нельзя решить силовым путем. Урегулирование должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами. Я не раз убеждался в этом лично, в том числе когда выступал посредником от Российской Федерации в ходе переговоров руководства двух стран. Сейчас всем сторонам необходимо успокоиться. Прежде всего прекратить нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта. Иначе катастрофических последствий для региона не избежать.

Канал "Раньше всех. Ну почти" обратил внимание на исследование "Левада-центра", согласно которому доверие россиян к телеграм-каналам как источнику информации растет, причем происходит это на фоне падения рейтингов телевидения. С начала года число респондентов, предпочитающих узнавать новости из телеграма, выросло с 4% до 7%. Телевидение же потеряло 4% за тот же период, и теперь о доверии ему заявили меньше половины респондентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередной скачок курса доллара и евро по отношению к рублю. По его мнению, через некоторый период времени рубль снова укрепится, но как долго ждать этого момента, Песков не знает. Его цитирует канал "Рука рынка".

Канал "Минправды" опубликовал опровержение того, что хирург одной из московских поликлиник, привившийся новой российской вакциной от коронавируса, умер из-за воздействия препарата. В депздраве Москвы подчеркнули, что среди привитых в рамках клинического исследования вакцины, а также в рамках гражданского оборота нет ни одной смерти или критического ухудшения состояния. Более того, главный научный сотрудник Института биологии гена РАН Анатолий Альтштейн говорил ранее, что смерть от новой вакцины невозможна, поскольку при ее введении размножаться в организме человека вирус не может в силу технологических особенностей производства препарата.

Журналист Дмитрий Смирнов сравнил победу костромской уборщицы на выборах с тем, что произошло в Румынии. Там мэром коммуны Девеселу стал мертвый кандидат, который скончался еще до голосования. При этом он остался в бюллетенях и люди его выбрали.