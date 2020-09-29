PEGAS Touristik наращивает полетную программу на Занзибар

Анастасия Иванова

Первый прямой рейс на Занзибар (Танзания) вылетит из Москвы 25 октября. Выполнять полеты будет NordWind по заказу PEGAS Touristik. С 30 октября стартует вторая чартерная цепочка. Темпы продаж пока радуют туроператора. Туры на стыковочных рейсах бронируются скромнее, говорят эксперты.

PEGAS TOURISTIK УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ НА ЗАНЗИБАР ДО ШЕСТИ В МЕСЯЦ

В конце октября стартует чартерная программа PEGAS Touristik на Занзибар. Первый рейс состоится 25 октября, частота полетов – раз в 10 дней. В конце прошлой недели туроператор объявил о второй чартерной цепочке. Старт намечен на 30 октября.

«Таким образом, количество рейсов в месяц увеличилось до шести. Туры рассчитаны на 10, 15, 20, 25 ночей. Стоимость туров начинается от 128 тыс. руб. на двоих за десять ночей в отеле 3* с питанием «завтраки», – рассказали в пресс-службе туроператора.

В компании фиксируют хорошие темпы продаж. «Прошло чуть больше недели с момента старта продаж, а бронирования уже идут активно, объемы увеличиваются с каждым днем. На сегодняшний день в продаже представлено 44 отеля в Танзании: 5* – 19 отелей, 4* – 13 отелей, 3* – 12 отелей», – рассказали в пресс-службе туроператора.

В числе рекомендованных отелей, эксперты PEGAS Touristik выделили эти объекты: Kiwengwa Beach Resort 5*, The Royal Zanzibar 5*, Zanzibar Star Resort 4*, Amaan Beach Bungalows 3*. И рекомендованные отели для взрослых: Riu Palace Zanzibar 5*, Lewana Kilindi Zanzibar 5*.

ТУРАГЕНТЫ ОЦЕНИЛИ СПРОС НА ЗАНЗИБАР

Представители туристической розницы подтверждают: спрос на туры на Занзибар на чартерах PEGAS Touristik высокий.

«В условиях отсутствия доступных зимних пляжных направлений, туристы обратили свой взор на Танзанию. Это на самом деле отличное направление и нет сомнений, что оно будет пользоваться спросом. Пусть и далеко не таким массовым, как тот же Таиланд или Карибы. Если другие направления по-прежнему будут недоступны, потребуется увеличение прямой перевозки на Занзибар», – говорят турагенты.

Да, туроператоры еще надеются на открытие перспективных стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, Индии. Но в условиях неопределенности прогнозировать сроки начала полетов туда невозможно. А потому, возможно, количество чартерных цепочек на Занзибар будет увеличиваться, полагают эксперты.

«БИБЛИО-ГЛОБУС» ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕЙСОВ В ТАНЗАНИЮ ПОСЛЕ 1 ОКТЯБРЯ

В компании «Библио-Глобус», которая организовывала рейсы на танзанийский остров совместно с авиакомпанией «Россия» вплоть до 22 марта, напомнили, что примут решение о возобновлении рейсов в Танзанию после 1 октября.

«Полетные планы зависят от того, какие еще туристические направления будут открыты для россиян с 1 октября», – рассказали в пресс-службе «Библио Глобус».

На данный момент туроператор предлагает туры на Занзибар на базе стыковочных рейсов через Стамбул и Дубай.

СПРОС НА ТУРЫ НА ЗАНЗИБАР НА БАЗЕ СТЫКОВОЧНЫХ РЕЙСОВ ПОКА НЕБОЛЬШОЙ

Другие крупные туроператоры пока не заявляли планов отправлять туристов чартерами в Танзанию. При этом перспективы, по их словам, у направления могут быть неплохими.

«Если не откроют страны Карибского бассейна и ЮВА, Танзания вместе с Мальдивами будет одним из немногих полноценных экзотических пляжных направлений в зимнем сезоне. Уже сейчас мы можем говорить о хороших объемах продаж», – говорят в пресс-службе туроператора «Интурист».

В целом же, по словам игроков, пока продажи туров на базе стыковочных рейсов идут умеренными темпами.

В компании TEZ Tour предлагают путешественникам возможность забронировать отдых на острове Занзибар с авиаперелетом на базе регулярных рейсов через систему TEZ Plus. Стоимость туров длительностью 7 ночей с проживанием в отеле категории 3* на завтраках в сентябре-октябре начинается от 54,1 тыс. руб. на человека при двухместном размещении.

В ANEX Tour оценили спрос на Танзанию как невысокий, о перспективах тоже говорят осторожно. В числе факторов, которые могут стимулировать спрос, эксперты туроператора назвали возможные спецпредложения от отелей. Пока же туристы с осторожностью выбирают туры на любые дальнемагистральные направления со стыковками.

«Немаловажную роль играют меры, связанные с СOVID-19, особенно это касается перелетов через стыковку в ОАЭ, где туристы могут подняться на рейс с такой стыковкой только при наличии отрицательного теста (такие же правила сейчас действуют при перелете с Мальдивских островов). Его необходимо делать в стране пребывания, а значит возможны дополнительные расходы, которые будут тормозить выбор именно этого направления. Также, стоит учитывать, что направление специфическое и не все туристы еще хорошо знакомы с ним. Это также может сказываться на торможении спроса. Цены на туры приемлемые – от 144 тыс. руб. на двоих на 9 дней», – рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА ЗАНЗИБАР ТЕСТ НА COVID-19 НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Напомним, что Занзибар сейчас уже не требует от приезжающих туристов обязательного наличия результата теста на COVID-19. Поэтому туристы, которые прилетят на остров прямым рейсом, могут не беспокоиться.

По прилету пассажиров ожидает лишь скрининг состояния здоровья, и, если симптомы респираторного заболевания будут в наличии, только тогда их могут попросить сдать анализ.

ТУРОПЕРАТОРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА НА ЗАНЗИБАР

Несмотря на то, что пока спрос на Занзибар далеко не ажиотажный, перспективы, по словам туроператоров, у направления позитивные. Особенно в том случае, если популярные пляжные зимние направления Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии не станут в ближайшее время доступны для россиян.

«Перспективы продаж хорошие. В силу последних событий Танзания имеет все шансы на успех», – считают в пресс-службе «Интуриста».