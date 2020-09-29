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PEGAS Touristik наращивает полетную программу на Занзибар

PEGAS Touristik наращивает полетную программу на Занзибар

Первый прямой рейс на Занзибар (Танзания) вылетит из Москвы 25 октября. Выполнять полеты будет NordWind по заказу PEGAS Touristik. С 30 октября стартует вторая чартерная цепочка. Темпы продаж пока радуют туроператора. Туры на стыковочных рейсах бронируются скромнее, говорят эксперты.


PEGAS TOURISTIK УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ НА ЗАНЗИБАР ДО ШЕСТИ В МЕСЯЦ

В конце октября стартует чартерная программа PEGAS Touristik на Занзибар. Первый рейс состоится 25 октября, частота  полетов – раз в 10 дней. В конце прошлой недели туроператор объявил о второй чартерной цепочке. Старт намечен на 30 октября.

«Таким образом, количество рейсов в месяц  увеличилось до шести. Туры рассчитаны на 10, 15, 20, 25 ночей. Стоимость туров начинается от 128 тыс. руб. на двоих за десять ночей в отеле 3* с питанием «завтраки», – рассказали в пресс-службе туроператора.

В компании фиксируют хорошие темпы продаж. «Прошло чуть больше недели с момента старта продаж, а бронирования уже идут активно, объемы увеличиваются с каждым днем. На сегодняшний день в продаже представлено 44 отеля в Танзании: 5* – 19 отелей, 4* – 13 отелей, 3* – 12 отелей», – рассказали в пресс-службе туроператора.

В числе рекомендованных отелей, эксперты PEGAS Touristik выделили эти объекты: Kiwengwa Beach Resort 5*, The Royal Zanzibar 5*,  Zanzibar Star Resort 4*, Amaan Beach Bungalows 3*. И рекомендованные отели для взрослых: Riu Palace Zanzibar 5*, Lewana Kilindi Zanzibar 5*.


ТУРАГЕНТЫ ОЦЕНИЛИ СПРОС НА ЗАНЗИБАР

Представители туристической розницы подтверждают: спрос на туры на Занзибар на чартерах PEGAS Touristik высокий.

«В условиях отсутствия доступных зимних пляжных направлений, туристы обратили свой взор на Танзанию. Это на самом деле отличное направление и нет сомнений, что оно будет пользоваться спросом. Пусть и далеко не таким массовым, как тот же Таиланд или Карибы. Если другие направления по-прежнему будут недоступны, потребуется увеличение прямой перевозки на Занзибар», – говорят турагенты.

Да, туроператоры еще надеются на открытие перспективных стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, Индии. Но в условиях неопределенности прогнозировать сроки начала полетов туда невозможно. А потому, возможно, количество чартерных цепочек на Занзибар будет увеличиваться, полагают эксперты.


«БИБЛИО-ГЛОБУС» ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕЙСОВ В ТАНЗАНИЮ ПОСЛЕ 1 ОКТЯБРЯ

В компании «Библио-Глобус», которая организовывала рейсы на танзанийский остров совместно с авиакомпанией «Россия» вплоть до 22 марта, напомнили, что примут решение о возобновлении рейсов в Танзанию после 1 октября.

«Полетные планы зависят от того, какие еще туристические направления будут открыты для россиян с 1 октября», – рассказали в пресс-службе «Библио Глобус».

На данный момент туроператор предлагает туры на Занзибар на базе стыковочных рейсов через Стамбул и Дубай.


СПРОС НА ТУРЫ НА ЗАНЗИБАР НА БАЗЕ СТЫКОВОЧНЫХ РЕЙСОВ ПОКА НЕБОЛЬШОЙ

Другие крупные туроператоры пока не заявляли планов отправлять туристов чартерами в Танзанию. При этом перспективы, по их словам, у направления могут быть неплохими.

«Если не откроют страны Карибского бассейна и ЮВА, Танзания вместе с Мальдивами будет одним из немногих полноценных экзотических пляжных направлений в зимнем сезоне. Уже сейчас мы можем говорить о хороших объемах продаж», – говорят в пресс-службе туроператора «Интурист».

В целом же, по словам игроков, пока продажи туров на базе стыковочных рейсов идут умеренными темпами.

В компании TEZ Tour предлагают путешественникам возможность забронировать отдых на острове Занзибар с авиаперелетом на базе регулярных рейсов через систему TEZ Plus. Стоимость туров длительностью 7 ночей с проживанием в отеле категории 3* на завтраках в сентябре-октябре начинается от 54,1 тыс. руб. на человека при двухместном размещении.

В ANEX Tour оценили спрос на Танзанию как невысокий, о перспективах тоже говорят осторожно. В числе факторов, которые могут стимулировать спрос, эксперты туроператора назвали возможные спецпредложения от отелей. Пока же туристы с осторожностью выбирают туры на любые дальнемагистральные направления со стыковками.

«Немаловажную роль играют меры, связанные с СOVID-19, особенно это касается перелетов через стыковку в ОАЭ, где туристы могут подняться на рейс с такой стыковкой только при наличии отрицательного теста (такие же правила сейчас действуют при перелете с Мальдивских островов). Его необходимо делать в стране пребывания, а значит возможны дополнительные расходы, которые будут тормозить выбор именно этого направления. Также, стоит учитывать, что направление специфическое и не все туристы еще хорошо знакомы с ним. Это также может сказываться на торможении спроса. Цены на туры приемлемые – от 144 тыс. руб. на двоих на 9 дней», – рассказали в пресс-службе ANEX Tour.


ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА ЗАНЗИБАР ТЕСТ НА COVID-19 НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Напомним, что Занзибар сейчас уже не требует от приезжающих туристов обязательного наличия результата теста на COVID-19. Поэтому туристы, которые прилетят на остров прямым рейсом, могут не беспокоиться.

По прилету пассажиров ожидает лишь скрининг состояния здоровья, и, если симптомы респираторного заболевания будут в наличии, только тогда их могут попросить сдать анализ.


ТУРОПЕРАТОРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА НА ЗАНЗИБАР

Несмотря на то, что пока  спрос на Занзибар далеко не ажиотажный, перспективы, по словам туроператоров, у направления позитивные. Особенно в том случае, если популярные пляжные зимние направления Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии не станут в ближайшее время доступны для россиян.

«Перспективы продаж хорошие. В силу последних событий Танзания имеет все шансы на успех», – считают в пресс-службе «Интуриста».

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По материалам: atorus.ru

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