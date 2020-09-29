Петришин ушел от Ходченковой к Кафельниковой

Алексей Вольцев

Уважаемая актриса Светлана Ходченкова не любит распространяться о личной жизни, подмечая, что публику не должны волновать ее собственные чувства, людям следует наслаждаться актерской игрой и профессионализм артиста. Несмотря на это, информация о воздыхателе знаменитости все же просочилась на информационные площадки.

Публикации с бывшим женихом Ходченковой Георгием Петришиным появились на страничках экс-возлюбленной рэпера Pharaoh Алеси Кафельниковой. Напомним, что расставание с музыкантом далось ей крайне болезненно, в этот же момент девушка лечилась от наркозависимости и боролась с постоянными приступами депрессии.

Неизвестно, когда именно начался бурный роман бизнесмена Петришина и дочери теннисиста. Был ли он еще в отношениях с Ходченковой, когда встретил Кафельникову? Эта информация остается секретом, но сейчас пара перестала скрываться от прессы и порадовала публику романтичной фотографией из Парижа.

«Он для Светы слишком слабый. Она женщина волевая и многих высот добилась. Ей нужен тот, за чьими плечами она может спрятаться»,

— высказала свое мнение подписчица Светланы Ходченковой.

«И надолго ли эта заварушка? Он уже не раз приползал к Свете, щас поиграется и опять вернется»,

— говорят в сетях.Подпишись на нас в Яндекс Новости