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Питательные "шоты" для лица, кушон, осенние ароматы и другие бьюти-новинки недели

Питательные "шоты" для лица, кушон, осенние ароматы и другие бьюти-новинки недели

Тональный кушон для сияния кожи, патчи с черным муцином улитки, очищающая пенка, сыворотка с кофеином, водорослями и маслом маракуйи — обо всем самом интересном рассказываем в нашем обзоре бьюти-новинок до тысячи рублей.

Сыворотки Pure Shots, Yves Saint Laurent Beauty (5 056 руб.)

Эксперты марки приготовили питательные "шоты" для лица, которые обещают восстановить кожу и скорректировать основные признаки старения (мелкие мимические морщины, дряблость и тусклость).

В составе — активные растительные компоненты марки YSL Beauty.


Крем и сыворотки заключены в футляры, созданные по всем правилам экологичного дизайна: средства можно мгновенно "перезарядить", уменьшая воздействие на окружающую среду. Универсальную упаковку можно по очереди наполнить рефиллами, содержащими разные средства линейки. Упаковка лосьона Pure Shots подлежит вторичной переработке; что особенно приятно, использование рефиллов позволяет снизить расход пластика на 95%.

Тональный кушон Designer Essence-in-Balm Mesh Cushion, Giorgio Armani Beauty (6 850 руб., рефилл 5 150 руб.)

Помните основу-флюид Designer Lift с плотным покрытием, которая борется с возрастными изменениями? Так вот Designer Essence-in-Balm Mesh Cushion — это средство с такими же функциями, только в компактном формате тонального кушона.


У этого средства кремообразная текстура, чем-то напоминающая легкий бальзам. Она буквально тает на коже и обеспечивает защиту, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей (SPF 50/PA +++). Сочетание лазурных пигментов и частиц перламутра придает коже сияние, а глицерин и гиалуроновая кислота обеспечивают увлажнение.

Новинку можно наносить тремя разными способами: с помощью аппликатора, кистью или прямо пальцами (похлопывающими, втирающими или скользящими движениями в зависимости от желаемой интенсивности покрытия).

Кушон выпускается в четырех оттенках.

Аромат Voce Viva, Valentino Beauty (11 650 руб. за 100 мл)

Девиз нового аромата от Valentino: "Мой голос, моя сила". Чтобы громкое заявление прозвучало на весь мир, лицом композиции выбрали Леди Гагу. Звезда, у которой есть итальянские корни, всегда разделяла ценности дома Valentino.

Для работы над цветочно-древесным ароматом, который призывает каждую женщину громко заявить о себе, Valentino Beauty пригласил парфюмеров Онорина Блана и Амандину Клерк-Мари.


Новинка открывается искристой нотой бергамота, выращенного в Калабрии, на юге Италии, и эссенцией сладкого и сочного итальянского мандарина. В сердце композиции — пышный букет белых цветов с дольками спелого апельсина. В базе — мох, который традиционно используется в мужских ароматах.

Специально для упаковки аромата Пьерпаоло Пиччоли выбрал новый оттенок красного: цвет Rosso Valentino. В центре флакона можно разглядеть силуэт, напоминающий платье от-кутюр.


Рекламный фильм Voce Viva был создан в результате совместной работы креативного директора дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли, режиссера Хармони Корина и Леди Гаги.

Аромат Idôle l'Intense, Lancome (4 999 руб. за 25 мл)

В 2019 году вышел аромат Idôle, который был посвящен девушкам нового поколения. Спустя год парфюм вернулся в новой интерпретации: на этот раз он стал более насыщенным.

В сердце Idôle l'Intense все тот же уже знакомый по классической версии аккорд "чистоты" и шипрово-цветочная нота. Роза, символ марки, звучит необычно благодаря медовому абсолю розы из Грасса и эссенции лепестков розы из Испарты. Цветочный букет дополнен жасмином, а в базе — мускус и древесные ноты кедра и сандала.

Лицом аромата снова стала Зендая.



Очищающая пенка для лица Ultime8 Sublime Beauty Cleansing Oil-in-Foam, Shu Uemura (3 990 руб.)

Shu Uemura славится своими очищающими маслами с кашемировой текстурой (первое было представлено в далеком 1967 году), которые интенсивно увлажняют и питают кожу, борются с признаками старения и сокращают поры. Теперь в ассортименте марки появилась пенка для снятия макияжа. Она удаляет стойкие помады и тональные средства благодаря формуле с маслом цубаки. Японки используют его для ухода за кожей еще с древних времен. Масло содержит олеиновую кислоту, которая хороша тем, что способна поддерживать защитные свойства кожи.


Поверхностно-активные вещества, сконцентрированные в пене, притягивают загрязнения с поверхности кожи (подобно мицеллам), а масло "работает" с жирорастворимыми загрязнениями (такими как макияж).


Сыворотка Coffee Booster Serum, Arcaya (6 300 руб.)

Главным ингредиентом новой сыворотки Coffee Booster Serum от Arcaya стал всем известный кофеин. К нему добавили экстракт водорослей, масло маракуйи, биотин (витамин В7) и таурин, смешали, взболтали и получили настоящий энергетический коктейль для кожи, который возвращает ей здоровое сияние!


Средство нужно наносить утром и/или вечером на очищенную кожу. При необходимости можно "запечатать" сверху кремом. В результате даже сухая кожа станет увлажненной и эластичной, а мелкие морщины будут менее выраженными.

Шампунь, бальзам-ополаскиватель и средство интенсивного ухода из SOS-коллекции, Aussie (от 294 руб.)

Главный секрет новой коллекции Aussie "SOS глубокое восстановление" — австралийские суперфрукты (ананас, кокос, папайя, ягоды тасманского перца из самой холодной части Австралии, лимонный мирт и лайм), которые восстанавливают поврежденные и тусклые волосы.


Шампунь обеспечивает глубокое очищение, а бальзам-ополаскиватель восстанавливает и увлажняет локоны благодаря минералам, микроэлементам и питательным веществам. Но если бы нужно было выбрать всего один продукт из линейки, то это было бы средство для интенсивного ухода, на который уйдет всего три минуты. А еще средства подарят потрясающий "конфетно-жвачный" аромат, которым знамениты все средства Aussie.

Лимитированная коллекция Minnie & Daisy, Catrice (от 197 руб. за средство)

В коллекцию вошли две палетки высокопигментированных теней для век, вдохновленные образами знаменитых диснеевских подружек, а также мини-лаки, представленные в шести оттенках.

Палетка Minnie поможет сделать макияж в нежных нюдовых и красноватых тонах, а тени Daisy — это розовые и пурпурные цвета для создания выразительного мейка.

Каждую упаковку украшают симпатичные изображения Минни Маус и Дейзи Дак. И пусть вас не смущают мимимишные упаковки: средства пригодятся не только младшей сестре — по функционалу они не уступают продуктам люксовых марок.


Патчи для глаз с муцином черной улитки Black Snail Eye Patch, Veraclara (1 290 руб.)

В сентябре в сети парфюмерных супермаркетов "Золотое яблоко" появился занятный бренд Veraclara из Южной Кореи. Среди бестселлеров марки — тканевые маски с натуральными компонентами и патчи с частицами золота, коллагеном или муцином черной улитки. Знакомство с маркой мы предлагаем начать с последнего средства.


Муцин черной улитки, как уверены корейские эксперты, чудесным образом действует на кожу: защищает от сухости, увлажняет и восстанавливает, ускоряя процессы регенерации. В состав патчей также входят коллаген и гиалуроновая кислота, которые отвечают за упругость и разглаживание мелких морщин.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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