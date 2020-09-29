По амнистии в Абхазии выйдут 50 человек

Влада Некрасова

Около 50 заключенных подпадают под амнистию, решение о проведении которой было принято парламентом Абхазии 24 сентября. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба на пресс-конференции в Сухуме 28 сентября.

Депутат отметил, что необходимость проведения пресс-конференции продиктована «не совсем полной, недостоверной, отчасти даже искаженной подачей информации в СМИ и социальных сетях», связанной с принятием парламентом постановлений «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости РА — 30 сентября 2020 года» и «О порядке применения постановления парламента «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости РА — 30 сентября 2020 года». ИА Newstes сообщало, что парламент принял решение вопреки позиции генпрокурора Абхазии. Против проведения в существующем виде амнистии выступили и представители руководства республики, а также МВД.

За всю историю послевоенной Абхазии было принято восемь актов амнистии. По словам Агрба, этот акт амнистии по своим концептуальным положениям ничем не отличается от всех ранее принятых актов, сообщает «Апсныпресс».

«При принятии ранее актов амнистии не было такого ажиотажа, бури эмоций, так никогда не высказывались ни президент, ни органы исполнительной власти, МВД, прокуратура, общественность», — отметил Агрба.

По словам депутата, поводом для принятия решения об амнистии стало обращение в парламент ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, партии «Амцахара», общественных организаций ветеранов «Аруаа» и «Абааш», родственников заключенных, самих заключенных — ветеранов войны.

По словам Агрба, только Генеральная прокуратура представила в письменном виде свои предложения.

По поводу разговоров о возможном вето президента Агрба сказал, что документ об амнистии не подпадает под президентское вето, поскольку это не закон, а постановление парламента. Валерий Агрба подчеркнул, что из 30 депутатов, присутствовавших 24 сентября на заседании сессии, за приятие постановления об амнистии проголосовали 20.

Депутат особо отметил, что в этом акте есть некое послабление для участников войны, инвалидов, заключающееся в сокращении неотбытой части наказания, но данная норма вполне обоснована, так как предполагается статьей 78 УК РА, подобные смягчения имели место и ранее.

Агрба не согласен с теми, кто считает, что парламент, приняв этот акт об амнистии, нарушил принцип неотвратимости наказания. Он не согласен и с мнением о том, что парламент нарушил принцип соразмерности и справедливости наказания.

«Не все у нас благополучно с точки зрения организации элементарных условий заключения, не говоря уже о медицинской помощи, водоснабжении. Можем мы отдельно содержать заключенных женщин и мужчин, несовершеннолетних от взрослых осужденных, совершивших преступление по неосторожности и лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления? Если бы за 30 лет мы продвинулись вперед, можно было бы тогда требовать наказания по всей строгости закона. Возможно, тогда и отпала бы необходимость в амнистии», — считает депутат.

Он также подчеркнул, что несмотря на то, что решение о девятой амнистии принято не в юбилейный год, оно все же приурочено к самому главному празднику Абхазии — Дню Победы и Независимости.

«Я видел заявления некоторых юристов и общественных деятелей, считающих что парламент нарушил закон и Конституцию… Тот, кто считает, что парламент нарушил конституцию, пусть направит запрос в суд. Пусть суд вынесет вердикт. Если мы действительно ошибаемся, парламент подчинится решению суда», — заявил Агрба.

В отличие от предыдущих актов об амнистии, на этот раз помилование может распространиться и на резервистов — участников освобождения Кодорского ущелья в 2008 г.

Как заявил министр юстиции Абхазии Анри Барциц, принятие этого акта амнистии может дискредитировать и подорвать генеральную линию руководства республики.



«Избранный президент Аслан Бжания недвусмысленно дал понять о том, что генеральной линией сегодняшней власти является наведение правового порядка в нашей стране. Сотрудники правоохранительных органов каждый день или через день докладывают лично руководителю государства о существующих процессах уголовного характера. Вы прекрасно знаете те события, которые предшествовали, я говорю о резонансных убийствах. Очень важным аспектом для сегодняшнего главы государства в моем представлении является раскрытие подобного рода преступлений и в целом наведение правового порядка в Абхазии. Сегодня из-под рук следователей может утечь очень большое количество уголовных дел, в том числе и в связи с тем, что по некоторым позициям — инсульт, инфаркт, состояние здоровья — люди просто принесут справки», — считает министр юстиции.