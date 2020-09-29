Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почему надо обрабатывать клубнику Фитоспорином

Почему надо обрабатывать клубнику Фитоспорином

Практически все плодово-ягодные культуры болеют бактериальными и грибковыми заболеваниями. Поэтому популярный препарат Фитоспорин знаком огородникам и садоводам не понаслышке. Особенно полезен этот препарат для клубники, так как не просто может вылечить плантацию, но и отпугнуть вредителей.

Польза Фитоспорина

Препарат используют для лечения большинства недугов клубники и в качестве профилактики. Средство помогает вылечить серую гниль, фузариоз, и еще около 20 других болезней.

Препарат помогает подготовить семена и рассаду к посадке, подготовить грунт, и даже увеличить лежкость плодов.

Как правильно применять

Этот препарат будет полезен клубнике на протяжении всего сезона, вплоть до глубокой осени. Первый раз Фитоспорином плантацию обрабатывают рано весной, при самой посадке розеток на грядки.

Для обработки необходимо корни розеток окунуть в раствор из 1 л воды и 50 капель препарата на 15 минут.


Если необходимо подготовить грядку, на которой росла клубника под другую культуру, следует пролить землю разведенным препаратом. Для этого 60 капель Фитоспорина разводят в 15 л воды. Такого объема должно хватить для пролива грядки, на которой росло до 150 кустов клубники.

Во время активного роста клубники очень полезен будет Фитоспорин в виде геля. Обычной упаковки 200 г будет достаточно для обработки 1 сотки плантации.

Если необходимо пересадить клубнику из теплицы в открытый грунт, а также с началом осени, необходимо сначала пролить саженцы раствором препарата. Здесь удобно использовать порошок, 5 г которого растворяют в 12 л воды. После того как будут обработаны саженцы в теплице, для профилактики появления болезней этим же раствором следует опрыскать все поверхности в теплице. После посадки рассаду спустя 7 дней опять подливают раствором Фитоспорина.

Лечение болезней клубники

Чаще всего клубника в открытом грунте поражается грибковыми инфекциями. Для лечения растений необходимо развести Фитоспорин в чистой воде в соотношении 1:20. Если поражение очень сильное, препарат разводят водой 1:10. Обрабатывают клубнику дважды с интервалом в 10 дней.

Внимание! Готовить раствор препарата, а также применять его следует с большой осторожностью. Работать необходимо в маске и защитных перчатках. После работы помыть руки и умыть лицо с мылом, снять одежду.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на ММКФ
Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на
В честь исполнителя главной роли в сериале «Доктор Кто» назвали трилобита
В честь исполнителя главной роли в сериале «Доктор Кто» назвали
Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total
Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total
Просроченные долги россиян превысили триллион рублей
Просроченные долги россиян превысили триллион рублей
Михаил Дегтярев поручил пересчитать хабаровских медведей
Михаил Дегтярев поручил пересчитать хабаровских медведей
Зефир на костре и активные игры: Кейт Миддлтон навестила группу юных скаутов в Лондоне
Зефир на костре и активные игры: Кейт Миддлтон навестила группу юных
Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн человек
Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих команд по развитию среднего профобразования
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании»
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая
В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать человека»
В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать
О чем на самом деле говорили Тэхён и Чонгук ночью в 6 эпизоде «In The SOOP»?
О чем на самом деле говорили Тэхён и Чонгук ночью в 6 эпизоде «In The

Топ на сегодня

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную операцию
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана

Еще по теме

Осенняя посадка клубники: когда и как
Не смогла купить рассаду ремонтантной клубники, решила вырастить сама из семян
Испытания препарата против ВИЧ были завершены в США
Какие удобрения нужны клубнике осенью?