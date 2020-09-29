Почему надо обрабатывать клубнику Фитоспорином

Лидия Мартынова

Практически все плодово-ягодные культуры болеют бактериальными и грибковыми заболеваниями. Поэтому популярный препарат Фитоспорин знаком огородникам и садоводам не понаслышке. Особенно полезен этот препарат для клубники, так как не просто может вылечить плантацию, но и отпугнуть вредителей.

Польза Фитоспорина

Препарат используют для лечения большинства недугов клубники и в качестве профилактики. Средство помогает вылечить серую гниль, фузариоз, и еще около 20 других болезней.

Препарат помогает подготовить семена и рассаду к посадке, подготовить грунт, и даже увеличить лежкость плодов.

Как правильно применять

Этот препарат будет полезен клубнике на протяжении всего сезона, вплоть до глубокой осени. Первый раз Фитоспорином плантацию обрабатывают рано весной, при самой посадке розеток на грядки.

Для обработки необходимо корни розеток окунуть в раствор из 1 л воды и 50 капель препарата на 15 минут.





Если необходимо подготовить грядку, на которой росла клубника под другую культуру, следует пролить землю разведенным препаратом. Для этого 60 капель Фитоспорина разводят в 15 л воды. Такого объема должно хватить для пролива грядки, на которой росло до 150 кустов клубники.

Во время активного роста клубники очень полезен будет Фитоспорин в виде геля. Обычной упаковки 200 г будет достаточно для обработки 1 сотки плантации.

Если необходимо пересадить клубнику из теплицы в открытый грунт, а также с началом осени, необходимо сначала пролить саженцы раствором препарата. Здесь удобно использовать порошок, 5 г которого растворяют в 12 л воды. После того как будут обработаны саженцы в теплице, для профилактики появления болезней этим же раствором следует опрыскать все поверхности в теплице. После посадки рассаду спустя 7 дней опять подливают раствором Фитоспорина.

Лечение болезней клубники

Чаще всего клубника в открытом грунте поражается грибковыми инфекциями. Для лечения растений необходимо развести Фитоспорин в чистой воде в соотношении 1:20. Если поражение очень сильное, препарат разводят водой 1:10. Обрабатывают клубнику дважды с интервалом в 10 дней.

Внимание! Готовить раствор препарата, а также применять его следует с большой осторожностью. Работать необходимо в маске и защитных перчатках. После работы помыть руки и умыть лицо с мылом, снять одежду.