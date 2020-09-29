Погулял — и хватит: Стерненко снова назначили арест

Анастасия Иванова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 29 сентября, Приморский райсуд Одессы избрал мерой пресечения для активиста Сергея Стерненко ночной домашней арест. Ранее активисту смягчили меру пресечения.

Как Сергей Стерненко сообщил в своем Telegram-канале новое заседание суда состоися 9 октября в Одессе.

«Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киеве. Следующее заседание назначили на 09.10 в 11:00», — написал активист.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в умышленном убийстве напавшего на него и ношении холодного оружия без разрешения активист Стерненко ходатайствовал, чтобы слушания проходили в Киеве. Причина заключается в мере Одессы Геннадии Труханове.

Напоминаем, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прояснила ситуацию с тем, по какой статье Уголовного кодекса будет подозреваемым Сергею Стерненко.

