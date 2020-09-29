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Поклонники Фриске обвинили Шепелева в уходе Жанны после интервью Леры Кудрявцевой

Поклонники Фриске обвинили Шепелева в уходе Жанны после интервью Леры Кудрявцевой

После выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», гостьей в котором стала ведущая Лера Кудрявцева, поклонники замечательной певицы Жанны Фриске вновь подняли тему ее смерти, ведь Лера долго говорила о ситуации, которая сложилась между ней и ее супругом Дмитрием Шепелевым в последний год жизни больной артистки. Знаменитость явно намекнула о недобросовестности Шепелева по отношению к жене, но вслух озвучивать информацию не стала, шепнула ее тихонько Собчак.


«Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого»,

— все, что сказала Лера на камеру.

Выпуск программы вызвал бурные обсуждения в сетях, фанаты творчества Фриске припомнили «скользкому типу Шепелеву», как выражаются в YouTube, его гадкие и унизительные фразы в сторону красотки Жанны.

«Ты страшная и уже никому не нужна, кроме меня. Да ты без меня вообще сдохнешь», — кричал он ей. Я спросила тогда Жанну, часто ли он себе такое позволяет. Она сказала, мол, да, бывает»,

— некогда делилась информацией Наталья Фриске о скандалах Димы и ее сестры.
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Понятно, конечно, что раньше или позже жизнь вернется на привычный круг. Будут и рестораны и поцелуи. И никаких масок. И никакого страха. Яркая сторона жизни всегда заманчива и быстро помогает забыть старое неприятное. И совсем другое заставить себя после вынужденных каникул снова действовать, забыть про лень, заставить себя сбросить накопившийся жирок и опять набрать крейсерскую скорость. Ясно ведь, что подобные экстренные торможения, они совсем не на пользу. Остается только с восторгом сказать о тех, кто не смотря на обстоятельства не сбрасывает скорость и продолжает свой путь. Всё будет хорошо, ребята! P.S. На фотографии новый вождь детского энтертейнмента

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Но самыми жуткими слухами стала история о том, что супруг певицы с противоречивой репутацией якобы пичкал ее не теми таблетками, чтобы побыстрее избавиться от супруги и забрать все нажитое ей имущество. Так это или нет? Сейчас доказать невозможно, однако, Дмитрию сложно будет «отмыться» от сплетен после таких заявлений народа.

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Какр-кар-кар, мальчики и девочки. Папа вернулся! И сразу с новостями. 06 сентября на ТНТ премьера сезона - первое семейное шоу «Ты как я»! Ура ура!!! Йе йе йе!!! В чем суть? Всё очень просто. Звезды со своими детьми приходят ко мне в гости и начинается отрыв, игры, много шуток, сладкое и...капелька слез (очень редко). И все ради того, чтобы напомнить о главном - семья прежде всего. 06 сентября. 06 сентября. 06 сентября. Папа все сказал, пойдет выпьет. Пока! #тнт #тыкакя #новыйдмитрийшепелев

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По материалам: popcake.tv

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