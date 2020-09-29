Поклонники Фриске обвинили Шепелева в уходе Жанны после интервью Леры Кудрявцевой

Лидия Мартынова

После выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», гостьей в котором стала ведущая Лера Кудрявцева, поклонники замечательной певицы Жанны Фриске вновь подняли тему ее смерти, ведь Лера долго говорила о ситуации, которая сложилась между ней и ее супругом Дмитрием Шепелевым в последний год жизни больной артистки. Знаменитость явно намекнула о недобросовестности Шепелева по отношению к жене, но вслух озвучивать информацию не стала, шепнула ее тихонько Собчак.

«Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого»,

— все, что сказала Лера на камеру.

Выпуск программы вызвал бурные обсуждения в сетях, фанаты творчества Фриске припомнили «скользкому типу Шепелеву», как выражаются в YouTube, его гадкие и унизительные фразы в сторону красотки Жанны.

«Ты страшная и уже никому не нужна, кроме меня. Да ты без меня вообще сдохнешь», — кричал он ей. Я спросила тогда Жанну, часто ли он себе такое позволяет. Она сказала, мол, да, бывает»,

— некогда делилась информацией Наталья Фриске о скандалах Димы и ее сестры.

Но самыми жуткими слухами стала история о том, что супруг певицы с противоречивой репутацией якобы пичкал ее не теми таблетками, чтобы побыстрее избавиться от супруги и забрать все нажитое ей имущество. Так это или нет? Сейчас доказать невозможно, однако, Дмитрию сложно будет «отмыться» от сплетен после таких заявлений народа.

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