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Покров пресвятой Богородицы в октябре 2020 года: дата праздника, история и традиции

Покров пресвятой Богородицы в октябре 2020 года: дата праздника, история и традиции

Покров Пресвятой Богородицы можно назвать одним из самых почитаемых праздников в православии. Настало время узнать, почему данный праздник носит статус великого и какова его история, тайный смысл.


Это один из самых светлых праздников церковного календаря, который по своему статусу близок к двунадесятым. Об этом говорит даже то, как в церкви проводят праздничную службу.

История и смысл Покрова

История праздника нераздельно связана с Влехернским Храмом города Константинополь. Более тысячи лет назад там хранилась риза Божией Матери, которая принадлежала самой Деве Марии.

Во время всенощного бдения люди молили Богородицу, чтобы та спасла их от врагов, которые собирались идти на осаду города. Святой Андрей Юродивый, бывший в то время в храме, увидел, как над молящимися людьми засиял яркий свет, а из него появилась Богородица в окружении святых и ангелов. Она некоторое время молилась с людьми. А затем сняла с головы платок и накрыла им людей, молящихся в храме. После этого жители города узнали, что войска неприятеля отступили.

Смысл праздника прост. Его задача — напомнить людям о том, что Богородица всегда готова прийти на помощь, когда происходит что-то пугающее или надвигается беда. Достаточно попросить ее о спасении, чтобы она оберегала нас своим покровом.


Дата праздника и его традиции в 2020 году

Это великий непереходящий праздник, то есть он отмечается каждый год в одно и то же время — 13 октября. В этот день принято читать молитву «Богородица дево, радуйся», просить Заступницу о спасении души.

В этот день нужно дарить внимание, заботу и любовь матерям, которые всегда защищают нас и переживают за нас. Нужно делать добро родителям, думать о хорошем и говорить приятные вещи близким. Это добрый и светлый праздник, поэтому в этот день нет места обидам и негативу. Нужно посвящать время близким, дарить друг другу подарки, приглашать гостей. В этот день нет никаких ограничений в плане питания, поэтому можно накрывать стол любыми блюдами на ваше пожелание.

Категорически запрещено 13 октября убираться, гладить и стирать белье. Подобные домашние дела лучше отложить на другой день. То же самое касается и работы в поле, в огороде, ремонта.

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По материалам: dailyhoro.ru

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