Посольство в Колумбии выясняет информацию о розыске "снайпера из России"

Влада Некрасова

Посольство России в Колумбии находится в контакте с властями страны по вопросу возможной причастности россиянина к планам атаки на президента страны, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Евгений Наумов.

"Посольство России в Колумбии проинформировано о том, что колумбийские власти подозревают, что в разоблаченном заговоре с целью нападения на президента Ивана Дуке участвовал субъект с российским гражданством или российской национальности", - сказал Наумов.

В субботу в колумбийских СМИ со ссылкой на источники в правительстве появилась информация о возможном готовящемся нападении на президента страны и его семью. По предварительной информации, исполнители предполагаемого покушения - израильтянин и россиянин, "бывшие спецназовцы и опытные снайперы", которые недавно прибыли в страну.

Tiempo сообщил, что правительство Колумбии находится в состоянии повышенной готовности, производится оценка изменений в схеме обеспечения безопасности первого лица и его семьи. По информации источника, совместной операцией полиции и армейской разведки руководит Национальное разведывательное управление.