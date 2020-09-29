Предсказан конец нефтяной эры

Алексей Вольцев

Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи после 2030 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики Total уверены, что мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности, природный газ. В компании считают, что этот вид топлива будет играть ключевую на мировом рынке.

Также к 2050 году существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40% потребностей человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20%.

Total намерена инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.