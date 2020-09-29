Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на ММКФ
"6 октября в киноцентре "Октябрь" на 42-м Московском международном кинофестивале состоится премьера оригинального киносериала "Шерлок в России", - говорится в сообщении пресс-службы.
Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу маньяка Джека-Потрошителя, который после неудачной схватки с сыщиком сбегает в Российскую империю. Холмс приезжает в Санкт-Петербург, где его помощниками становятся доктор Карцев (Владимир Мишуков) и петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают в романтические. Главного злодея – обер-полицмейстера Знаменского – сыграл режиссер Константин Богомолов.
ММКФ пройдет в столице с 1 по 8 октября, фестиваль был перенесен с апреля из-за пандемии короновируса.