Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на ММКФ

Алексей Вольцев

Премьера сериала Нурбека Эгена "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым и Константином Богомоловым состоится на 42-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), первую серию покажут 6 октября в киноцентре "Октябрь", сообщает пресс-служба проекта.

"6 октября в киноцентре "Октябрь" на 42-м Московском международном кинофестивале состоится премьера оригинального киносериала "Шерлок в России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу маньяка Джека-Потрошителя, который после неудачной схватки с сыщиком сбегает в Российскую империю. Холмс приезжает в Санкт-Петербург, где его помощниками становятся доктор Карцев (Владимир Мишуков) и петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают в романтические. Главного злодея – обер-полицмейстера Знаменского – сыграл режиссер Константин Богомолов.

ММКФ пройдет в столице с 1 по 8 октября, фестиваль был перенесен с апреля из-за пандемии короновируса.