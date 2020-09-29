Роскомнадзор попросил защитить россиян от цензуры на интернет-платформах

Влада Некрасова

Роскомнадзор просит Совет Федерации и Государственную думу внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор обратился в Совет Федерации и Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации с просьбой принять системные законодательные меры, необходимые для защиты прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах", - говорится в пресс-релизе.