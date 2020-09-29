С мая 2021 года Германия запустит конвейер поливания России грязью — мнение
С 1 мая 2021 года поливание России грязью из Германии будет поставлено на системный государственный конвейер. Такое мнение корреспонденту ИА Newstes высказал сегодня, 28 сентября, президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей, комментируя громкое кадровое решение в ФРГ последних дней: известный в стране юрист Кристине Штробль назначена программным директором госканала ARD (аналог Первого канала в России).
Кадровое решение заурядное, если не знать близких родственников Кристине Штробль. Её отец Вольфганг Шойбле является президентом бундестага Германии и одним из ближайших соратников Ангелы Меркель. Муж Томас Штробль — министр внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг. Все — члены правящей партии «Христианско-демократический союз».
Стоит отметить, что Вольфганг Шойбле весной 2014 года позволил крайне некорректную политизированную реплику против России. Выступая перед немецкими школьниками, Шойбле провел параллели между воссоединением Крыма с Россией и оккупацией гитлеровской Германией Чехословакии в 1938 году.«Такими методами Гитлер захватил Судеты и многое другое», — заявил тогда политик.
По мнению президента Европейского информационного центра по правам человека из Австрии Гарри Мурея, назначение Кристине Штробль на одну из ключевых должностей в германском медиапространстве свидетельствует о «красивом тоталитаризме Германии».
По словам Мурея, о свободе слова внутри Германии теперь также говорить не приходится.
Согласно сообщению ARD, Кристине Штробль начнёт исполнять обязанности с мая 2021 года.