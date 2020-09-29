С мая 2021 года Германия запустит конвейер поливания России грязью — мнение

Анастасия Иванова

С 1 мая 2021 года поливание России грязью из Германии будет поставлено на системный государственный конвейер. Такое мнение корреспонденту ИА Newstes высказал сегодня, 28 сентября, президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей, комментируя громкое кадровое решение в ФРГ последних дней: известный в стране юрист Кристине Штробль назначена программным директором госканала ARD (аналог Первого канала в России).

Кадровое решение заурядное, если не знать близких родственников Кристине Штробль. Её отец Вольфганг Шойбле является президентом бундестага Германии и одним из ближайших соратников Ангелы Меркель. Муж Томас Штробль — министр внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг. Все — члены правящей партии «Христианско-демократический союз».

Стоит отметить, что Вольфганг Шойбле весной 2014 года позволил крайне некорректную политизированную реплику против России. Выступая перед немецкими школьниками, Шойбле провел параллели между воссоединением Крыма с Россией и оккупацией гитлеровской Германией Чехословакии в 1938 году.

«Такими методами Гитлер захватил Судеты и многое другое», — заявил тогда политик.

По мнению президента Европейского информационного центра по правам человека из Австрии Гарри Мурея, назначение Кристине Штробль на одну из ключевых должностей в германском медиапространстве свидетельствует о «красивом тоталитаризме Германии».

«Представить себе, чтобы дочка, например, Володина (Вячеслав Володин — спикер Госдумы. — ИА Newstes) была назначена директором Первого канала, я, конечно, могу, но произойдёт это, уверен, ни при моей жизни. А в Германии — пожалуйста. Дочь третьего человека в государстве — главный по телевизионной пропаганде, и все состоят в правящей партии Меркель. Это теперь такое „независимое общественное телевидение Германии“? С учётом нескрываемой русофобии Шойбле, убеждён, что теперь поливание России грязью будет поставлено на надёжный и системный государственный конвейер».

По словам Мурея, о свободе слова внутри Германии теперь также говорить не приходится.

«Для меня очевидно, что телевидение теперь полностью под контролем правящей партии, что вообще-то противоречит германскому законодательству о нейтральном и общественном телевещании, за которое, между прочим, силой выбивают деньги с добропорядочных бюргеров. В Сети вы можете найти массу историй, когда старушкам, не платящим „за телевизор“, полиция вышибала двери, устраивала обыски с целью забрать деньги — без суда и следствия, лишь на основании Федеральной налоговой службы Германии. Вот такое оно — современное, красивое, развитое, но тоталитарное государство», — добавил правозащитник.

Согласно сообщению ARD, Кристине Штробль начнёт исполнять обязанности с мая 2021 года.