Самая дорогая электроэнергия в мире потребляется в Германии

Анастасия Иванова

Сейчас в Германии потребляется самая дорогая электроэнергия в мире. Очевидно, что немцы заинтересованы в снижении ее стоимости. Для снижения цены на электроэнергию или ее замораживания в Германии могли использовать для генерации дешевый российский газ, который будет поступать дополнительно по почти построенному уже «Северному потоку — 2». Пауза принятия окончательного решения затягивается.

А пока немецкие потребители платят самый высокий в мире счет за электроэнергию, который более чем вдвое превышает средний мировой показатель. Такой вывод сделали исследователи на немецком портале Verivox, специализирующемся на обзоре данных по разным видам энергии.

Всего на Verivox и на Global Petrol Prices были изучены данные по 135 странам. Согласно их исследованию, немецкие потребители платят в среднем 32,10 цента (далее: ¢) за киловатт-час электроэнергии, что на 163% дороже, чем в среднем по миру — с ценой в ¢12,22.

«С начала нового тысячелетия тарифы на электроэнергию в Германии выросли более чем вдвое», — отметил Торстен Шторк — эксперт по энергетической отрасли из Verivox. Он объяснил, что это в основном связано с высокой долей в цене налогов, сборов и взносов, на которые сейчас приходится более половины платы за электроэнергию. Начиная с 2004 года вклад в продвижение возобновляемых источников энергии согласно соответствующему закону — Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) в Германии увеличился более чем в десять раз.

Второй по величине тариф за электроэнергию в мире у Дании — ¢27,81 за киловатт-час. На Багамах плата за электричество составляет ¢27,73, в Бельгии — ¢26,60, в Португалии — ¢26,40, в Японии — ¢24,65, в Руанде — ¢23,86 и в Ирландии — ¢23,70 за киловатт-час.

Самый дешевая электроэнергия — в Судане, где ее цена составляет ¢0,24 цента за киловатт-час. В Эфиопии — ¢0,90, Кыргызстане — ¢1,03, Зимбабве — ¢1,22, Ливии — ¢1,24, Анголе — ¢1,77, Омане — ¢2,30, Ираке и Кувейте — ¢2,59 и в Узбекистане — ¢2,66.

Даже в более крупных и промышленно развитых странах электричество стоит намного дешевле, чем в Германии. В США, например, платят менее половины от того, что в Германии — ¢13,03 за киловатт-час. Плата за электроэнергию также составляет менее ¢10 в Саудовской Аравии, России, Мексике, Китае, Индии, Аргентине, Индонезии, Турции, Канаде и Южной Корее.

Принимая во внимание уровень местных цен, Германия занимает 16-е место в мире по покупательной способности и остается самой дорогой страной для потребителей электроэнергии в группе G20. За ней в двадцатке по паритету покупательной способности по цене за электроэнергию идут Италия и Турция.

По критерию покупательной способности самая дорогая электроэнергия в мире — в Руанде. На втором месте — Никарагуа, на третьем — Буркина-Фасо. Самая дешевая электроэнергия по паритету покупательной способности: в Судане, Эфиопии и Зимбабве.

Методология. Global Petrol Prices анализирует ценовые предложения поставщиков электроэнергии и создает среднее значение по стране. При анализе экономисты Global Petrol Prices также используют данные государственных органов. Анализу подлежат только те страны, для которых доступны данные из нескольких независимых и надежных источников.

Verivox для учета различного уровня цен по странам пересчитала цены на электроэнергию с помощью коэффициентов конверсии паритета покупательной способности (ППС). Для ППС использовались данные Всемирного банка за 2019 год по усредненной валюте — «международному доллару».

Verivox для определения индекса потребительских цен на электроэнергию учитывала также, помимо цен на основные поставки, цены тридцати основных межрегиональных коммунальных услуг. Дальше Verivox взвешивала их в соответствии с коэффициентами изменения главного сетевого агентства.