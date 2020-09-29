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Создатель первого брачного агентства разочаровался в затее

Создатель первого брачного агентства разочаровался в затее

Первое брачное агентство открылось 29 сентября 1650 года в Лондоне. Отважным конкурентом традиционным свахам стал купец Генри Робинсон.

Идея открыть такое агентство пришла Робинсону во время поездки в Нидерланды. Задачей «Бюро ухаживаний и встреч» было объединить капиталы, либо породнить представителей обедневшей знати с предпринимателями, так что размер приданого был обязательным пунктом в объявлениях, что вызвало негодование у высокопоставленных особ. Хотя выгодную партию и подыскивали с малолетства, но свахи умели завуалировать меркантильный интерес.

Один из клиентов агентства, сэр Джон Даймли, дал объявление, в котором было без обиняков написано: «Дама должна обладать состоянием в 300 гиней. Не важно, является ли она девственницей, вдовой или беременной от бывшего мужа».

Правда, спустя какое-то время Робинсон отказался от брачного бизнеса и открыл приют для нищих.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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