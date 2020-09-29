Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.


"Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", — сказал Тавадян.

Эксперт отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан, а именно такой показатель нужен для достижения эффекта.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
По амнистии в Абхазии выйдут 50 человек
По амнистии в Абхазии выйдут 50 человек
BTS рядом. Корея приглашает всех на онлайн фестиваль K-FEST 2020
BTS рядом. Корея приглашает всех на онлайн фестиваль K-FEST 2020
Посольство в Колумбии выясняет информацию о розыске "снайпера из России"
Посольство в Колумбии выясняет информацию о розыске "снайпера из
Угнавший машину сахалинец продал ее и купил новую. Ее у него угнали за сутки
Угнавший машину сахалинец продал ее и купил новую. Ее у него угнали
Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников фотографией
Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников
5 вещей, от которых нужно отказаться в октябре 2020 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в октябре 2020 года, чтобы стать
На горячую линию по вопросам обеспечения школьников горячим питанием поступило 1,5 тысячи обращений – Дмитрий Глушко
На горячую линию по вопросам обеспечения школьников горячим питанием
В Азербайджане назвали конфликт с Арменией отечественной войной
В Азербайджане назвали конфликт с Арменией отечественной войной
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
Афганистан выступил на стороне Азербайджана в карабахском конфликте
Афганистан выступил на стороне Азербайджана в карабахском конфликте

Топ на сегодня

В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе
Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе
Стала известна дата принятия решения по роумингу в Союзном государстве
Стала известна дата принятия решения по роумингу в Союзном государстве
Россия вернула в Армению свои войска с учений "Кавказ"
Россия вернула в Армению свои войска с учений "Кавказ"
СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная Диана"
СМИ: Деми Мур сыграет в экранизации эротического подкаста "Грязная

Еще по теме

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Названы прошедшие пик коронавируса российские регионы
В России два региона преодолели пик эпидемии коронавируса
Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 273 тысячи человек