Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
Сегодня, 01:20 Алексей Вольцев
. Представитель Netfliх подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри уже начали работу над несколькими проектами, сообщает Radio Times.
По словам сотрудника стримингового сервиса, это "документальный фильме о природе и анимационной сериал про женщин, истории которых вдохновляют". Он уточнил, что о подробностях говорить пока рано.
При этом The Sun сообщила, что принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу на Netflix. По информации газеты, они будут находиться под наблюдением камер в течение трех месяцев, но большая часть серий будет посвящена их благотворительной деятельности, а не жизни за закрытыми дверями.
собираются появляться в кадре.
По материалам: ria.ru