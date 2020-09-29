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Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри

Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
. Представитель Netfliх подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри уже начали работу над несколькими проектами, сообщает Radio Times.

По словам сотрудника стримингового сервиса, это "документальный фильме о природе и анимационной сериал про женщин, истории которых вдохновляют". Он уточнил, что о подробностях говорить пока рано.

При этом The Sun сообщила, что принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу на Netflix. По информации газеты, они будут находиться под наблюдением камер в течение трех месяцев, но большая часть серий будет посвящена их благотворительной деятельности, а не жизни за закрытыми дверями.


собираются появляться в кадре.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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