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Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total

Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total
Мосгорсуд во вторник признал законным приговор двум фигурантам дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, где в 2014 году погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Солнцевского районного суда Москвы в отношении Александра Круглова и Надежды Архиповой оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Юлия Манеркина.

В конце июля Солнцевский суд приговорил на сроки от 5 до 6 лет колонии-поселения руководителя полетов Внуково Романа Дунаева, а также авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову. При этом Архипову суд амнистировал.


До сегодняшнего дня фигуранты дела находились под подпиской о невыезде. Теперь Архипову официально освободили от наказания и меры пресечения. Круглову же предстоит в скором времени отправиться в колонию-поселение для отбытия наказания, добираться до нее он будет самостоятельно. По словам его защитников, по прибытию он сможет подать на УДО.


Изначально суду предстояло изучить жалобы трех фигурантов дела и их адвокатов, однако вскоре стало известно, что осужденный Роман Дунаев находится на изоляции– коронавирусом заболели его отец и жена.

# Россия
По материалам: ria.ru

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