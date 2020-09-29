Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total

Анастасия Иванова

Мосгорсуд во вторник признал законным приговор двум фигурантам дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, где в 2014 году погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Солнцевского районного суда Москвы в отношении Александра Круглова и Надежды Архиповой оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Юлия Манеркина.

В конце июля Солнцевский суд приговорил на сроки от 5 до 6 лет колонии-поселения руководителя полетов Внуково Романа Дунаева, а также авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову. При этом Архипову суд амнистировал.

До сегодняшнего дня фигуранты дела находились под подпиской о невыезде. Теперь Архипову официально освободили от наказания и меры пресечения. Круглову же предстоит в скором времени отправиться в колонию-поселение для отбытия наказания, добираться до нее он будет самостоятельно. По словам его защитников, по прибытию он сможет подать на УДО.

Изначально суду предстояло изучить жалобы трех фигурантов дела и их адвокатов, однако вскоре стало известно, что осужденный Роман Дунаев находится на изоляции– коронавирусом заболели его отец и жена.