Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total
"Приговор Солнцевского районного суда Москвы в отношении Александра Круглова и Надежды Архиповой оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Юлия Манеркина.
В конце июля Солнцевский суд приговорил на сроки от 5 до 6 лет колонии-поселения руководителя полетов Внуково Романа Дунаева, а также авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову. При этом Архипову суд амнистировал.
До сегодняшнего дня фигуранты дела находились под подпиской о невыезде. Теперь Архипову официально освободили от наказания и меры пресечения. Круглову же предстоит в скором времени отправиться в колонию-поселение для отбытия наказания, добираться до нее он будет самостоятельно. По словам его защитников, по прибытию он сможет подать на УДО.
Изначально суду предстояло изучить жалобы трех фигурантов дела и их адвокатов, однако вскоре стало известно, что осужденный Роман Дунаев находится на изоляции– коронавирусом заболели его отец и жена.