Сухопутная граница между Россией и Казахстаном остается закрытой

Анастасия Иванова

Казахстан и Россия 21 сентября возобновили авиасообщение, однако на земле граница между странами по-прежнему закрыта. Такое пояснение дает посольство России в Казахстане.

«Ограничения в отношении сухопутной границы в настоящее время сохраняются. Она открыта только для обладателей действующего вида на жительство в России, родителей, детей и супругов россиян (на границе им придется предъявить копии документов, подтверждающих родство), казахстанцев, направляющихся на лечение, при наличии у них на руках приглашения из российской клиники, а также участников Госпрограммы переселения соотечественников — они должны иметь с собой соответствующее свидетельство», — информируют дипломаты.

Посольство напоминает, что авиасообщение возобновлено с 21 сентября, и первые рейсы между странами уже состоялись . Воздушная граница открыта для всех граждан Казахстана при условии, что они прибывают прямым рейсом из Казахстана и у них на руках есть результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Тест нужно сдать не позднее 72 часов до вылета.

Условия пребывания казахстанцев в России не изменились. Действует правило, согласно которому в России можно оставаться в течение 90 дней из каждых 180. При нахождении в стране до 30 суток регистрация в органах миграционного контроля не требуется. Это правило не распространяется на тех, у кого есть основания для более длительного проживания на российской территории, например, работников, нанятых по трудовому договору. Для них, к слову, после приезда по-прежнему обязателен 14-дневный домашний карантин.