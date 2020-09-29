Сухопутная граница между Россией и Казахстаном остается закрытой
Казахстан и Россия 21 сентября возобновили авиасообщение, однако на земле граница между странами по-прежнему закрыта. Такое пояснение дает посольство России в Казахстане.
Посольство напоминает, что авиасообщение возобновлено с 21 сентября, и первые рейсы между странами уже состоялись . Воздушная граница открыта для всех граждан Казахстана при условии, что они прибывают прямым рейсом из Казахстана и у них на руках есть результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Тест нужно сдать не позднее 72 часов до вылета.
Условия пребывания казахстанцев в России не изменились. Действует правило, согласно которому в России можно оставаться в течение 90 дней из каждых 180. При нахождении в стране до 30 суток регистрация в органах миграционного контроля не требуется. Это правило не распространяется на тех, у кого есть основания для более длительного проживания на российской территории, например, работников, нанятых по трудовому договору. Для них, к слову, после приезда по-прежнему обязателен 14-дневный домашний карантин.