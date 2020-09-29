Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

The Independent: на досрочном голосовании в США уже проголосовало более миллиона человек

The Independent: на досрочном голосовании в США уже проголосовало более миллиона человек

Более миллиона американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года. Это самое большое количество голосов в истории США, отданных за этот период, сообщает британское издание The Independent.

Как считают журналисты, всплеск досрочного голосования объясняется изменениями в законах штатов о проведении выборов, принятыми для того, чтобы обезопасить избирателей во время пандемии. Это явный признак того, что кризис меняет привычки людей в ходе голосования.

Рост желающих принять в досрочном голосовании также говорит о возросшем интересе избирателей к выборам.

"Никогда такое количество людей не голосовало на президентских выборах заранее. Мы оказались на неизведанной территории", — рассказал корреспонденту "Индепендент" профессор политологии из Флоридского университета Майкл Макдональд (Michael McDonald). Он отметил, что в 2016 году к этому времени в досрочном голосовании приняли участие всего 9 525 человек. Такие перемены он назвал "историческими".

Рекордные цифры появились после того, как многие штаты внесли поправки в свои законы, чтобы во время пандемии избирателям было легче голосовать. Они расширили систему голосования по электронной почте и досрочного очного голосования. По самым последним данным, всего в 13 штатах проголосовало 1 012 211 человек.

Как отмечает издание, ситуация с коронавирусом привела к существенному росту числа людей, желающих проголосовать по электронной почте, поскольку многие в день выборов предпочли бы остаться дома. Опросы говорят, что более трети американцев намерены в ноябре проголосовать по почте. Примерно 48% сторонников Джо Байдена собираются отдать за него свои голоса по почте. Среди сторонников Трампа таких людей всего 23%.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн человек
Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих команд по развитию среднего профобразования
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании»
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая
В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать человека»
В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать
О чем на самом деле говорили Тэхён и Чонгук ночью в 6 эпизоде «In The SOOP»?
О чем на самом деле говорили Тэхён и Чонгук ночью в 6 эпизоде «In The
Нарышкин возмутился привлечением США экстремистов в Белоруссию
Нарышкин возмутился привлечением США экстремистов в Белоруссию
The Independent: на досрочном голосовании в США уже проголосовало более миллиона человек
The Independent: на досрочном голосовании в США уже проголосовало
В Алтайском крае ко Дню учителя установят скульптурную группу в память об учителях-фронтовиках
В Алтайском крае ко Дню учителя установят скульптурную группу в
В Ярославской области приступил к работе второй мобильный технопарк «Кванториум»
В Ярославской области приступил к работе второй мобильный технопарк
В Москве открылась онлайн-запись на участие в государственной итоговой аттестации
В Москве открылась онлайн-запись на участие в государственной
Максим Галкин станцевал танго с дочерью Лизой и устроил беседу на французском: видео
Максим Галкин станцевал танго с дочерью Лизой и устроил беседу на
Открылся онлайн-фестиваль корейской культуры
Открылся онлайн-фестиваль корейской культуры

Топ на сегодня

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную операцию
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней

Еще по теме

В США побит рекорд участия избирателей в досрочном голосовании
На выборах в США досрочно проголосовали почти 43 миллиона граждан
В США досрочно проголосовали почти 43 млн американцев
В Узбекистане тысячи человек досрочно проголосовали на выборах президента