The Independent: на досрочном голосовании в США уже проголосовало более миллиона человек

Вадим Карасев

Более миллиона американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года. Это самое большое количество голосов в истории США, отданных за этот период, сообщает британское издание The Independent.

Как считают журналисты, всплеск досрочного голосования объясняется изменениями в законах штатов о проведении выборов, принятыми для того, чтобы обезопасить избирателей во время пандемии. Это явный признак того, что кризис меняет привычки людей в ходе голосования.

Рост желающих принять в досрочном голосовании также говорит о возросшем интересе избирателей к выборам.

"Никогда такое количество людей не голосовало на президентских выборах заранее. Мы оказались на неизведанной территории", — рассказал корреспонденту "Индепендент" профессор политологии из Флоридского университета Майкл Макдональд (Michael McDonald). Он отметил, что в 2016 году к этому времени в досрочном голосовании приняли участие всего 9 525 человек. Такие перемены он назвал "историческими".

Рекордные цифры появились после того, как многие штаты внесли поправки в свои законы, чтобы во время пандемии избирателям было легче голосовать. Они расширили систему голосования по электронной почте и досрочного очного голосования. По самым последним данным, всего в 13 штатах проголосовало 1 012 211 человек.



Как отмечает издание, ситуация с коронавирусом привела к существенному росту числа людей, желающих проголосовать по электронной почте, поскольку многие в день выборов предпочли бы остаться дома. Опросы говорят, что более трети американцев намерены в ноябре проголосовать по почте. Примерно 48% сторонников Джо Байдена собираются отдать за него свои голоса по почте. Среди сторонников Трампа таких людей всего 23%.

