ТОП-5 разгадок нового альбома BTS

Влада Некрасова

Как только Big Hit Entertainment сообщили, что новый альбом бойз-бэнда BTS «BE» выйдет 20 ноября этого года, АРМИ решили включить свои детективные сверхспособности. Пока одни поклонники готовятся к предпродажи свежей пластинки, другие гадают, что же значит название альбома. Мы подготовили для тебя топ-5 логичных объяснений.

Долгое «Путешествие к себе» наконец-то пришло к счастливому завершению

Поклонники уверены, что глаголом «быть» BTS призывают слушателей «быть самим собой, не пытаясь кого-то скопировать».

Скрытые числа, указывающие дату дебюта

Внимательно присмотрись к названию. Ты тоже видишь эти цифры? АРМИ полагают, что в «BE» замаскированы цифры 1, 3 и 6, которые обозначают дату дебюта парней в качестве музыкантов BTS.

Буквы, делающие этот альбом действительно самым «BTS-стилизованным».

Слушателе из Кореи подкинули свою версию названия. Они уверены, что буква «E» означает корейскую букву «т» («тхиыт»). Если произнести это вслух, то получится нечто, похожее на «бантан».

Обещание BTS

Как на счет того, что в своем название BTS спрятали кодовую фразу «BE ON: E». Некоторые АРМИ даже считают, что предыдущая работа айдолов «MAP OF THE SOUL: 7» также связана с новой пластинкой. «7 BE ON: E», что означает обещание BTS и АРМИ оставаться верными и едиными.

BTS — экстраординарные

А что, если все намного проще? Возможно, «B-TS являются E-XTRAORDINARY»? Как тебе такой вариант. Просто и лаконично.

А какие догадки у тебя?

Подпишись на нас в Яндекс Новости