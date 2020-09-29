Торговля на "нет": еще одно соглашение между РФ и Украиной потеряло силу

Лидия Мартынова

Действие соглашения о взаимном учреждении торговых представительств между Россией и Украиной прекращено с 27 сентября, напомнил МИД РФ.

"27 сентября 2020 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств, подписанного в Москве 22 октября 1992 года", – приводит сообщение дипведомства РИА Новости.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с Россией, последовавшего после госпереворота в Киеве и республиканского референдума о самоопределении.

Москва ответила зеркально, объявив о курсе на импортозамещение, и неоднократно говорила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Ранее радио Sputnik сообщило, что постпреды ЕС могут согласовать новые санкции против России.