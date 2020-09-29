Тропики в квартире – папоротник нефролепис

Анастасия Иванова

Нефролепис – это тропическое растение, которому требуется создание определенных условий для роста. Как и любому другому выходцу из тропиков, папоротнику нужны повышенная влажность и рассеянное освещение.

Декоративные сорта папоротников отлично растут в офисах и учреждениях, выращивают их и в квартирах. Эти растения отчищают воздух и выглядят очень декоративно круглый год.

Показатели температуры и влажности

Хоть нефролепис и тропическое растение, ему не требуется высокая температура воздуха. Для цветка куда важнее повышенная влажность, нежели тепло.

Папоротник прекрасно растет при обычной комнатной температуре около +22. При этом летом растение прекрасно перенесет и зной до +30. Зимой же нельзя допускать понижения температуры ниже +14 градусов. Более низкие показатели приведут к гибели цветка.

При обычной комнатной температуре папоротники хорошо переносят даже сухой воздух. Но в этом случае желательны частые опрыскивания. Обязательно цветок следует опрыскивать каждый день летом. В очень жаркие дни растение купают под душем.

Чтобы обеспечить нужные показатели влажности, вазон можно поставить рядом с аквариумом или емкостью с водой. Многие цветоводы наливают воду в поддон горшка. Этих испарений будет вполне достаточно.





Поливы и необходимое освещение

Яркое освещение папоротникам не требуется. Надо сказать, что нефролепису вообще, противопоказан яркий свет и особенно прямое солнце. Лучше всего держать цветок в полутени на северной стороне комнаты.

Летом необходимы частые поливы, но ближе к осени поливы постепенно начинают сокращать. Нельзя допускать заболачивания грунта в вазоне, иначе загниют корни. На дне горшка обязательно должен быть толстый дренажный слой, чтобы вода не стояла около корневища.

Проблемы при выращивании

Если небрежно ухаживать за цветком, и уделять ему слишком мало времени, на нем могут поселиться паразитирующие насекомые. В случае обнаружения вредителей цветок надо дважды с интервалом в неделю опрыскать инсектицидом.

Если поставить вазон на яркий свет, листья папоротника станут очень бледными и потеряют декоративность. Та же проблема может возникнуть, если субстрат в горшке истощится.

Может так случиться, что папоротник начнет сохнуть. Сухость кончиков листьев – это главный признак, что в комнате слишком сухой воздух. Необходимо просто начать как можно чаще опрыскивать цветок.