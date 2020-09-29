У Алексея Воробьева случился инсульт

Алексей Вольцев

В программе на телеканале НТВ певец Алексей Воробьев поделился историей о перенесенном в Лос-Анджелесе инсульте. Несмотря на всю трагичность ситуации, артист заявляет, что нашел в произошедшем и плюс: теперь, когда он смог полностью восстановиться после жуткого приступа, он чувствует себя очень уверенно и ничего не боится.

Как оказалось, инсульт доставил Алексею серьезные проблемы. 7,5 лет назад у артиста парализовало половину тела, а головной мозг был поврежден на 25%, что повлекло за собой длительные период реабилитации и стрессы.

Но Леша оказался не из тех, кто готов опустить руки и смириться с судьбой. Сила воли и упорство актера вернули его на эстраду, а желание жить полноценно придало сил и энергии, чтобы побороть недуг как можно скорее.

«Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново»,

— комментарий Воробьева из шоу «Ты супер!»Подпишись на нас в Яндекс Новости