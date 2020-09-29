Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » У Зеленского прокомментировали "включение" нардепа-ресторатора Тищенко в состав украинской делегации в ТКГ

У Зеленского прокомментировали "включение" нардепа-ресторатора Тищенко в состав украинской делегации в ТКГ

У Зеленского прокомментировали "включение" нардепа-ресторатора Тищенко в состав украинской делегации в ТКГ

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вопрос о включении заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, где обсуждаются важные для будущего региона вопросы, даже не обсуждался.

Об этом заявил первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, комментируя распространяемую в СМИ информацию о возможном включении Тищенко в состав делегации Украины в ТКГ, передает Интерфакс-Украина.

«Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т. д. Таких консультаций, по моей информации, не велось», — сообщил он.

Резников напомнил, что на сегодняшний день в составе украинской делегации в ТКГ три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова (все из фракции «Слуга народа»). «Этого достаточно, потому что Трехсторонняя контактная группа — это всего четыре рабочих группы. Плюс у нас четыре представителя ОРДЛО от Украины. Людей достаточно», — указал он.

В то же время Резников допускает, что подобные слухи могли появиться из-за того, что в последнее время со стороны общества в целом очень большое внимание к работе делегации Украины в ТКГ.

Резников отметил, что Тищенко — один из тех депутатов, которые беспокоятся, волнуются, интересовался, как проходит Минский процесс. «Но об участии его непосредственно в составе делегации — я такого не слышал. И, в общем-то, в этом нет необходимости, потому что все депутаты могут, работая в Верховной Раде, помогать этому процессу», — подчеркнул он.

Как известно, в понедельник, 28 сентября, сам Тищенко сообщил, что вошёл в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе. Также заместитель главы фракции «Слуга народа» заявил, что подробности о работе новой группы, задача которой помочь президенту в установлении мира в Украине, будут вскоре сообщены обществу.

Кроме того, на своей странице в Facebook Тищенко рассказал, о какой группе идёт речь: «Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. „Нет той стороны“. Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача — объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, в прошлом известным украинским журналистом, чьи глубокие высказал мнение, что обещанный командой Зеленского мира — это всего лишь «скрытая форма войны».

60 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"
ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"
Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
ТОП-5 разгадок нового альбома BTS
ТОП-5 разгадок нового альбома BTS
Лунный день сегодня 29 сентября 2020 года
Лунный день сегодня 29 сентября 2020 года
С мая 2021 года Германия запустит конвейер поливания России грязью — мнение
С мая 2021 года Германия запустит конвейер поливания России грязью —
Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с экономикой
Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию
Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение
Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на
В городе Гусиноозерске Бурятии открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб»
В городе Гусиноозерске Бурятии открылся первый центр цифрового
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную операцию
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана

Топ на сегодня

Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»
Трамп о Нагорном Карабахе: «Посмотрим, сможем ли мы это остановить»
Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Путин рассказал об атомном потенциале России
Путин рассказал об атомном потенциале России
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных

Еще по теме

В украинской делегации в ТКГ появится новая должность: названа причина
Савченко исключили из состава украинской делегации в ПАСЕ
Украина сохранит в составе ТКГ представителей власти независимо от позиции России - Ермак
Верховная Рада исключила нардепа Савченко из украинской делегации в ПАСЕ