У Зеленского прокомментировали "включение" нардепа-ресторатора Тищенко в состав украинской делегации в ТКГ

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вопрос о включении заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, где обсуждаются важные для будущего региона вопросы, даже не обсуждался.

Об этом заявил первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, комментируя распространяемую в СМИ информацию о возможном включении Тищенко в состав делегации Украины в ТКГ, передает Интерфакс-Украина.

«Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т. д. Таких консультаций, по моей информации, не велось», — сообщил он.

Резников напомнил, что на сегодняшний день в составе украинской делегации в ТКГ три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова (все из фракции «Слуга народа»). «Этого достаточно, потому что Трехсторонняя контактная группа — это всего четыре рабочих группы. Плюс у нас четыре представителя ОРДЛО от Украины. Людей достаточно», — указал он.

В то же время Резников допускает, что подобные слухи могли появиться из-за того, что в последнее время со стороны общества в целом очень большое внимание к работе делегации Украины в ТКГ.

Резников отметил, что Тищенко — один из тех депутатов, которые беспокоятся, волнуются, интересовался, как проходит Минский процесс. «Но об участии его непосредственно в составе делегации — я такого не слышал. И, в общем-то, в этом нет необходимости, потому что все депутаты могут, работая в Верховной Раде, помогать этому процессу», — подчеркнул он.

Как известно, в понедельник, 28 сентября, сам Тищенко сообщил, что вошёл в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе. Также заместитель главы фракции «Слуга народа» заявил, что подробности о работе новой группы, задача которой помочь президенту в установлении мира в Украине, будут вскоре сообщены обществу.

Кроме того, на своей странице в Facebook Тищенко рассказал, о какой группе идёт речь: «Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. „Нет той стороны“. Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача — объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, в прошлом известным украинским журналистом, чьи глубокие высказал мнение, что обещанный командой Зеленского мира — это всего лишь «скрытая форма войны».