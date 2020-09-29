Ученые выяснили, как детальные картинки мешают детям понимать текст

Анастасия Иванова

. По данным исследования американских ученых, детальные иллюстрации мешают детям в возрасте 6-8 лет сосредотачиваться на понимании текста, сообщает Daily Mail.

Так, эксперты пришли к выводу, что разноцветные картинки (особенно, если их слишком много), призванные мотивировать начинающих читателей, зачастую достигают обратного эффекта, отвлекая детей.

Так, Анна Фишер из Университета Карнеги-Мелона в Пенсильвании, рассказала, что она и ее коллеги попросили взрослых выбрать в детской книге иллюстрации, которые не были важны для понимания смысла.

Из второй половины текста картинки убрали и дали детям в возрасте 6-8 лет. Во время чтения за ребятами наблюдали при помощи устройства для отслеживания направления взгляда. Выяснилось, в той части книги, в которой не было лишних иллюстраций, они отвлекались меньше и лучше уловили смысл прочитанного.

"Если мы предпримем простые шаги, чтобы облегчить детям чтение и убрать некоторые препятствия, мы поможем им лучше взаимодействовать с печатным материалом и получать удовольствие от процесса" , — уверена эксперт.