Угнавший машину сахалинец продал ее и купил новую. Ее у него угнали за сутки

Вадим Карасев

Курьезный случай произошел в Южно-Сахалинске. Укравший автомобиль местный житель сам стал жертвой угонщиков, сообщает АСТВ.

37-летний рыбак пожаловался в дежурную часть на угон его автомобиля, стоявшего на берегу озера Изменчивое. В машине при этом находилась карта, с которой злоумышленники сняли 150 тыс. рублей.



Сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно найти и задержать злоумышленника, которым оказался 29-летний житель Южно-Сахалинска, ранее неоднократно судимый. Однако машины рыбака у него не было.

Как выяснилось, находившийся в нетрезвом состоянии сахалинец подошёл к автомобилю рыбака и обнаружил, что он открыт, при этом ключ оказался в замке зажигания. Недолго думая, мужчина завел машину и уехал, а позднее снял в банкомате 150 тысяч рублей с карты, которую обнаружил в салоне автомобиля.

"В тот же вечер злоумышленник продал похищенный автомобиль третьим лицам за бесценок, а на вырученные деньги и купил новый. Добравшись до жилища, гражданин припарковал свежеприобретенную машину, но на утро обнаружил, что её кто-то угнал. Заявление в полицию он подавать не стал, так как боялся, что полицейские узнают, при каких обстоятельствах машина была куплена, и будет привлечен к ответственности", - рассказали в полиции.

Оказалось, машину похитили у угонщика ее бывшие хозяева, намеренно оставившие у себя еще один комплект ключей.

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