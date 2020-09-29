В Алтайском крае ко Дню учителя установят скульптурную группу в память об учителях-фронтовиках

Влада Некрасова

В Алтайском крае ко Дню учителя установят скульптурную группу в память об учителях-фронтовиках, сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

По инициативе министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко главой Администрации города Новоалтайска Сергеем Еремеевым было принято решение об установке скульптурной группы, посвященной учителям-фронтовикам, на территории лицея № 8 города Новоалтайска. Автор скульптурной группы – учитель технологии школы № 112 Барнаула Сергей Мозговой.

Отмечается, что выбор лицея как площадки для установки скульптуры не был случайным. Лицей стал правопреемником железнодорожной школы № 102, которая была основана еще в 30-е годы XX века. В военные годы в школе учебный процесс не прерывался несмотря на то, что многие педагоги и ученики уходили на фронт, а подростки трудились на вагоностроительном заводе имени газеты «Правда», который был эвакуирован в Новоалтайск в октябре 1941 года.

Несмотря на то что в скульптуре воплощен собирательный образ учителя-фронтовика, его прототипом стал Иван Федорович Карпешкин – учитель математики, который восемнадцатилетним юношей после окончания школы ушел на фронт. За боевые заслуги в январе 1945 года Иван Карпешкин был награжден орденом Красной Звезды. Вернувшись с войны, в 1949 году поступил учиться в педагогический институт, а после окончания института пришел работать в школу.